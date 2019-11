Achiko Ltd. : Achiko et Hypothekarbank Lenzburg signent un protocole d'accord en vue de développer la fourniture du portefeuille numérique et de l'appli de services financiers d'Achiko en Suisse





Achiko Ltd. (ACHI:SWX), une société de technologie financière (Fintech) nouvellement cotée, et la banque suisse Hypothekarbank Lenzburg AG (HBLN:SWX) annoncent leur intention de former un partenariat en vue de proposer l'offre de plateforme financière numérique d'Achiko en Suisse.

Hypothekarbank Lenzburg (HBL), l'une des plus importantes institutions financières de Suisse dans le cadre de la numérisation en cours des services financiers, et Achiko, l'une des principales Fintech d'Asie opérant sous la forme d'une plateforme de services de paiement et cotée à la Bourse suisse, fourniront la plateforme en tirant parti de l'infrastructure numérique d'Achiko et de la solution bancaire Finstar(R) de HBL. La nouvelle plateforme fournira des services financiers, notamment un portefeuille numérique, qui établira une nouvelle référence en termes de fonctionnalité et d'engagement du consommateur.

Marianne Wildi, PDG de Hypothekarbank Lenzburg Ltd, a déclaré : « Avec cette coopération, nous prouvons une fois de plus notre leadership en matière d'Open Banking en Suisse. La coopération avec Achiko constitue un jalon dans le processus d'ouverture du secteur bancaire suisse à des solutions Fintech innovantes. Nous sommes ravis que notre banque et son système bancaire central Finstar fassent partie de cette dynamique. »

Les utilisateurs qui s'inscrivent pour l'offre suisse d'Achiko deviendront automatiquement clients de HBL, avec un compte spécial conçu pour l'utilisation du portefeuille numérique d'Achiko. Le portefeuille numérique convivial permettra d'accéder à tout un éventail de produits et de services comme des devises détenues sur un compte bancaire, des marchandises numériques, permettant de créditer des fonds depuis un compte chez HBL, l'émission de cartes de débit et prépayées cobrandées "Achiko" offertes par HBL et tout un choix de mécanismes de paiement. Par ailleurs, le système d'avance sur salaire d'Achiko, baptisé EarlyPay, sera déployé au cours de l'année 2020, permettant aux employés inscrits de sociétés ayant activé "AchikoPay" d'obtenir une avance sur salaire. Le service sera gratuit pour l'employeur tandis que les employés devront payer des frais d'administration minimes.

Le partenariat avec HBL et le nouveau portefeuille électronique d'Achiko sont limités au marché suisse. Néanmoins, c'est un signe de l'ambition d'Achiko d'étendre sa présence aussi bien en termes de gamme de services que de couverture géographique. Dans ce but, Achiko continue de mettre l'accent sur l'expansion de sa clientèle de base en Asie, qui bénéficiera de fonctionnalités supplémentaires du portefeuille numérique au cours des prochains mois ; pendant ce temps, la société explore de manière proactive d'autres partenariats stratégiques, aussi bien en Europe qu'en Asie.

Afin de promouvoir et accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie d'expansion à long terme, Achiko crée également une société en Suisse.

Christopher Young, responsable des opérations chez Achiko Ltd. et directeur de la société Achiko Switzerland AG qui sera prochainement constituée, a déclaré : « Notre récente décision de coter Achiko sur la Bourse suisse était une décision stratégique, à la portée considérable. Notre objectif est de permettre aux personnes de se connecter via "play and pay". Nous avons une entreprise solide et en croissance rapide en Indonésie et en Asie, et avons en parallèle des plans stratégiques pour élargir notre présence en Suisse et en Europe. Le partenariat avec des institutions de premier plan comme Hypothekarbank Lenzburg constitue un important tremplin vers la mise en oeuvre de cette stratégie. Une expansion de nos services et d'autres partenariats sont prévus. »

À l'avenir, le portefeuille numérique sera un élément central de la stratégie d'Achiko. La société, qui prévoit de l'intégrer dans ses services de paiement en Indonésie et de l'utiliser comme un produit phare en Europe, pense que la gamme de services (y compris des options "acheter maintenant, payer plus tard", le crédit à la consommation, les chèques-cadeaux, les offres, les services de jeux, etc.) pourrait être pertinente pour l'Asie au sens large, l'Europe et au-delà.

À propos d'Achiko

Achiko est la société holding des activités Mimopay et Kryptonite. Le groupe possède des succursales en Indonésie, à Hong Kong, à Singapour et en Corée du Sud. Achiko dispose d'une équipe de direction expérimentée qui a fait ses preuves dans les développements commerciaux numériques internationalement reconnus et les a également mis en oeuvre pour des entreprises comme Disney, TimeWarner (maintenant WarnerMedia), Samsung, Kakao, Leon Entertainment et beaucoup d'autres encore.

Achiko compte d'importants actionnaires tels que MNC Group, la plus grande société de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque se concentrant exclusivement sur le secteur mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.achiko.co.

À propos d'Hypothekarbank Lenzburg et de Finstar(R)

Hypothekarbank Lenzburg AG est une banque universelle suisse cotée. Près de 260 employés de 11 pays proposent tous les services bancaires. Fondée en 1868 sous le nom d'Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg, la banque exploite aujourd'hui 13 succursales et deux bureaux de conseil et est solidement ancrée dans la région. En plus de son activité traditionnelle, "Hypi" encourage la numérisation des activités bancaires. Finstar(R), le système bancaire central développé en interne, a des interfaces ouvertes pour les sociétés Fintech, il est également commercialisé en tant que plateforme bancaire ouverte auprès de banques tierces et d'autres sociétés. Ces dernières années, Hypothekarbank Lenzburg a reçu plusieurs prix pour sa force technologique innovante : le prix "Finance IT Innovation Award" du Competence Center Ecosystem (2019), le prix "Euro Finance Tech Award" d'Euro Finance Tech (2017) et le prix "Most Digital Bank in Switzerland" de finews.ch (2016).

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.hbl.ch

Clause de non-responsabilité

La présente publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres de la Société et ne constitue pas un prospectus ou une communication similaire au sens des articles 652a, 752 et/ou 1156 du Code des obligations suisse, ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de la Bourse suisse.

La présente communication est diffusée uniquement à l'intention (i) des personnes en dehors du Royaume Uni, (ii) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Financial Promotion) Ordonnance 2005 ("l'Ordonnance") ou (iii) des entités fortunées et autres personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant ensemble désignées "Personnes concernées"). Tout investissement ou activité d'investissement auquel cette communication se rapporte n'est accessible qu'aux Personnes concernées et ne sera proposé qu'aux Personnes concernées. Toute personne autre qu'une Personne concernée ne peut agir ou se fonder sur ce communiqué ou sur son contenu.

La présente communication ne constitue pas une "offre de valeurs mobilières au public" au sens du Règlement 2017/1129 de l'Union européenne (le "Règlement sur les prospectus") pour les valeurs mobilières qui y sont mentionnées (les "Valeurs mobilières") dans un quelconque État membre de l'Espace économique européen ("l'EEE"). Toute offre de Valeurs mobilières à des personnes dans l'EEE sera faite en vertu d'une dispense, prévue par le Règlement sur les prospectus, de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de Valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée (la "Loi sur les valeurs mobilières"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (tel que ce terme est défini dans le Règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières), sauf si les valeurs mobilières sont enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, ou si une exemption aux obligations d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières est disponible. L'émetteur des valeurs mobilières n'a pas inscrit et n'a pas l'intention d'inscrire une partie quelconque des valeurs mobilières aux États-Unis, et n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

