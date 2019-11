Xinhua Silk Road : les automobiles MG brillent de mille feux au Salon international de l'automobile de Guangzhou 2019





GUANGZHOU, Chine, 28 novembre 2019 /CNW/ - Au Salon international de l'automobile de Guangzhou, 17e édition, qui a ouvert ses portes vendredi à Guangzhou dans le sud de la Chine, la marque automobile centenaire MG a dévoilé son VUS hybride rechargeable MG eHS. La première voiture à barre de direction gauche, la MG TD classique, et la série MG 6, étaient également exposées.

« Le MG eHS, le premier VUS hybride rechargeable sur le marché chinois répondant aux réglementations européennes, telles que ECE, REACH et E-MARK, arrivera bientôt au Royaume-Uni et à Singapour, offrant ainsi aux consommateurs du monde entier le contrôle des performances à l'instar des voitures de luxe », a déclaré Lu Xun, premier directeur chez SAIC Motor, dans une interview accordée à l'Agence de presse Xinhua.

SAIC Motor est, depuis 2007, propriétaire de MG Motor dont le siège social est situé à Longbridge, dans la région de Birmingham, en Angleterre.

Comme le souligne Lu, le groupe SAIC s'efforce de bâtir une entreprise automobile de renommée mondiale, qui jouit d'une compétitivité internationale et d'une forte notoriété en termes d'influence de la marque, et qui accélère rapidement le phénomène qu'est la mondialisation. Parallèlement, MG n'a cessé de lancer de nouveaux modèles, et chaque modèle affiche dans le monde entier la même qualité de haut niveau.

« Plus tôt cette année, le MG EZS, le premier VUS purement électrique de MG répondant aux normes mondiales, a atterri en Thaïlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans d'autres pays; il ne tardera pas à le faire en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Belgique et ailleurs », a affirmé Lu, ajoutant que MG, face à la forte demande chinoise et étrangère, est en mesure de saisir l'occasion d'élargir encore plus sa présence mondiale.

Selon Lu, MG s'intéresse également aux jeunes consommateurs et s'est engagée à créer à leur intention l'expérience sportive ultime. Aux premiers jours de novembre, la MG 6 XPOWER TCR a participé aux premiers Jeux mondiaux de sport automobile de la FIA et s'est classée quatrième en Coupe du monde des courses au nom de l'équipe nationale chinoise et l'équipe nationale britannique.

« L'industrie automobile chinoise traverse une période critique de consolidation et de transformation. Dans ce contexte, MG espère pouvoir créer plus de produits de qualité mondiale, en étant à la tête du développement mieux équilibré et pérenne du marché de l'automobile, en se fondant sur les besoins des consommateurs », a ajouté Lu.

