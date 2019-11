L'entreprise privée d'investissement d'Hussain Sajwani, président de DAMAC, fait l'acquisition de l'emblématique marque de mode italienne Roberto Cavalli





MILAN, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- À travers son entreprise privée d'investissement Vision Investments, Hussain Sajwani, président de DAMAC Properties, société basée à Dubaï, a acheté le groupe de mode italien Roberto Cavalli SpA.

L'acquisition de la marque florentine a été achevée le 28 novembre.

L'entreprise d'investissement basée aux ÉAU a été la plus offrante parmi les diverses entités rivalisant pour l'acquisition de la marque de mode de réputation mondiale. Roberto Cavalli était précédemment contrôlée par la société de capital-investissement italienne Clessidra.

L'acquisition de Roberto Cavalli par Vision Investments, qui fait partie de DICO Group, représente l'évolution d'un partenariat qui a été signé en 2017 entre la maison de mode et DICO Group. Dans le cadre de ce partenariat, Roberto Cavalli développera les intérieurs d'hôtels de luxe sous le nom de marque « AYKON Hotels with interior design by Roberto Cavalli ».

À propos de l'acquisition, Hussain Sajwani a déclaré :

« Nous nous réjouissons de faire avancer l'incroyable héritage de la marque Roberto Cavalli. DICO entretient de longue date une collaboration fructueuse avec Roberto Cavalli, et je suis persuadé que la marque correspond à notre idée du luxe. Je suis heureux d'annoncer que la transaction a été exécutée rapidement et que nous assurerons la stabilité de la direction.

« Chez DICO Investments, nous aspirons à posséder des marques de renommée internationale, et cette acquisition marque une étape significative dans notre stratégie. »

Établi en 1992, DICO Group est l'organe d'investissement de plusieurs milliards de dollars d'Hussain Sajwani, comptant diverses participations dans des marchés du monde entier. Les investissements de l'entreprise sont répartis dans cinq domaines clés, à savoir : les marchés de capitaux, l'immobilier, les hôtels et complexes hôteliers, la fabrication et la restauration, plus, maintenant, la mode de luxe.

Certaines des activités les plus notables de DICO Investment comprennent les tours de 50 étages DAMAC Nine Elms à Londres, un complexe hôtelier de luxe aux Maldives, des centres commerciaux en Irak, et le projet immobilier Mina Al Sultan Qaboos Waterfront en Oman, entre autres. L'entreprise d'investissement prévoit de déployer environ 3 milliards USD au cours des quelques prochaines années dans des marchés clés à travers l'Europe de l'Ouest et les États-Unis.

Aujourd'hui, l'empreinte mondiale de DICO Group s'étend à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Avec sa vision fermement ancrée dans la croissance et l'expansion, DICO Group poursuit sa quête de diversification et d'excellence commerciale.

