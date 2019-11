L'AQP réitère la nature de son mandat au public québécois





GRANBY, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières heures, L'Association québécoise du propane (AQP) a reçue plusieurs demandes de la part de médias québécois qui cherchaient à obtenir de sa part une explication détaillée concernant l'établissement du prix du propane au Québec. L'AQP rappelle que la nature même de son organisation ne l'habilite pas à discuter d'établissement des prix par les propaniers qu'elle représente. Cette question du prix ne fait pas partie du cadre du mandat de l'AQP. « L'AQP est une association composée de concurrents, nous défendons les enjeux globaux de l'industrie et ça s'arrête là. Dans un marché de concurrence parfaite comme le propane, la question du prix est souvent un secret commercial. Il n'est pas discuté au sein de l'association. L'AQP s'interdit donc de discuter publiquement du prix établi pour le propane par ses membres. Il n'y a rien de plus normal pour une association comme la nôtre », a expliqué Raymond Gouron, Directeur général de l'AQP.

L'AQP n'accordera donc aucune entrevue dont le sujet sera le prix du propane pour les motifs expliqués ci-haut.

Afin de bien comprendre, il faut savoir aussi que si l'AQP est intervenue publiquement à de nombreuses reprises lors de la grève du Canadien National (CN), c'est parce que la rupture d'approvisionnement que cette dernière à causée était un enjeu de nature structurel qui touchait indistinctement tous les propaniers du Québec. Cela est très différent et cadre directement dans le mandat de l'AQP, ce n'est pas le cas de la question du prix de la commodité. « C'est la raison pour laquelle l'AQP a été très visible lors de la crise, nous défendions un enjeu strictement structurel. La question du prix ne fait pas partie de notre mandat comme association, c'est un enjeu qui appartient aux propaniers sur une base individuelle », a conclu M. Gouron.

