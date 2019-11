Zoomlion dévoile son plus récent mélangeur de mortier Duo-mix spécialement conçu pour l'impression 3D dans le domaine de la construction





SHANGHAI, 28 novembre 2019 /CNW/ - La filiale en propriété exclusive de Zoomlion, m-tec, a lancé son plus récent mélangeur de mortier Duo-mix à Shanghai, en Chine, le 5 novembre. La nouvelle solution, qui peut aider à construire une maison de 60 mètres carrés à 2 étages en 2 semaines, est maintenant en vente dans plus de 100 pays en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Le m élangeur Duo-mix adaptable est spécialement conçu pour le mortier utilisé dans l'impression de construction 3D. Le mélangeur Duo-mix peut traiter tous les produits de mortier sec standard allant du matériau en sac ou en silo aux enduits en seau comprenant des particules pouvant atteindre une taille allant jusqu'à quatre millimètres.

Le mélangeur Duo-mix peut être connecté à des robots en arrière-plan pour l'impression 3D et produire du béton haute performance ayant une grande résistance à la compression. Il permet également d'ajuster avec précision la vitesse de construction en fonction des besoins du projet, assurant la résistance de chaque couche de mortier, tout en conservant la meilleure capacité d'adhérence même dans des conditions humides.

Le mélangeur Duo-mix est idéal pour les projets de construction à faible budget ayant des délais serrés, tels que les sites d'exposition, les parcs de loisirs ou les sites de conférences. Le mélangeur permet également un contrôle à distance au moyen d'une application mobile afin d'offrir un niveau d'automatisation supérieur intégré.

Le mélangeur Duo-mix peut également améliorer la qualité de construction, l'environnement du chantier, et résoudre les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre grâce à une technologie de convoyage et de pulvérisation automatique pour des projets dont les dimensions peuvent atteindre 60 mètres de large sur 30 mètres de haut.

« Alors que les gens s'efforcent d'améliorer leur qualité de vie, nous constatons une demande croissante pour des constructions de haute qualité et des chantiers de construction plus efficaces et plus sûrs », a déclaré M. Meiding, directeur général de Zoomlion m-tec. « Zoomlion promeut sans relâche l'adoption de technologies de construction novatrices et contribue à améliorer le niveau de vie de la population mondiale », a ajouté M. Meiding.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une société de fabrication d'équipements haut de gamme qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles ainsi que des services financiers. La société vend désormais près de 460 produits de pointe issus de 55 gammes de produits, le tout réparti en 10 catégories principales.

