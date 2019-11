Avis aux médias - Le ministre Mendicino fera la prestation du serment de citoyenneté pour la première fois lors d'une cérémonie de citoyenneté tenue au bureau d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Scarborough





SCARBOROUGH, ON, le 28 nov. 2019 /CNW/ - L'honorable Marco E.L. Mendicino, C.P., M.P., Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 110 nouveaux citoyens à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté tenue au bureau d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Scarborough.

Date : Le vendredi 29 novembre 2019

Heure : 11 h (heure locale)

Endroit :

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada - Bureau de Scarborough

325, avenue Milner, 2e étage

Scarborough (Ontario)

M1B 5N1

Notes aux médias :

Les médias doivent arriver au plus tard à 10 h 45.

Les photographies et les vidéos sont permises durant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

