Tangerine lance la nouvelle carte World Mastercard(MD) aux avantages convoités





La nouvelle carte au design vertical vous propose de nouvelles expériences dans les aéroports,

une assurance pour votre appareil mobile et bien plus

TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Dites bonjour à la nouvelle carte World Mastercard de la Banque Tangerine. Cette nouvelle carte World Mastercard propulse le concept de la Carte de crédit Remises Tangerine, gagnante d'un prix J.D. Power*, à un niveau supérieur avec de nouveaux avantages offerts exclusivement aux détenteurs de cartes World.

Pour faciliter la vie de ses clients, la Banque Tangerine propose une nouvelle carte World au design vertical qui convient davantage à la manière dont on paie la plupart de ses achats. La carte se démarque aussi par un style élégant et moderne, de même que par une allure épurée.

S'appuyant sur les commentaires des clients, la nouvelle World Mastercard de la Banque Tangerine offre les avantages suivants :

Mastercard Airport Experiences, fourni par LoungeKey - Tirez le maximum de votre voyage avec le programme Mastercard MD Airport Experiences, fourni par LoungeKey. Votre adhésion gratuite vous donne accès à des offres exclusives pour des restaurants, des magasins et des spas situés dans plus de 400 aéroports et à plus de 1 000 salons partout dans le monde, à 32 $ US par visite. Pour plus de détails, visitez airport.mastercard.com **

- Tirez le maximum de votre voyage avec le programme Mastercard Airport Experiences, fourni par LoungeKey. Votre adhésion gratuite vous donne accès à des offres exclusives pour des restaurants, des magasins et des spas situés dans plus de 400 aéroports et à plus de 1 000 salons partout dans le monde, à 32 $ US par visite. Pour plus de détails, visitez airport.mastercard.com Assurance appareils mobiles - Profitez des avantages de l'assurance appareils mobiles lorsque vous utilisez votre carte pour payer la totalité de votre nouveau téléphone cellulaire, téléphone intelligent ou tablette, ou pour effectuer tous les paiements mensuels de facture sans fil lorsque vous financez l'achat au moyen d'un forfait. Vous pourrez être couvert jusqu'à concurrence de 1 000 $ dans le cas où votre téléphone cellulaire, téléphone intelligent ou tablette est perdu, volé, accidentellement endommagé ou s'il subit une défaillance mécanique.

- Profitez des avantages de l'assurance appareils mobiles lorsque vous utilisez votre carte pour payer la totalité de votre nouveau téléphone cellulaire, téléphone intelligent ou tablette, ou pour effectuer tous les paiements mensuels de facture sans fil lorsque vous financez l'achat au moyen d'un forfait. Vous pourrez être couvert jusqu'à concurrence de 1 000 $ dans le cas où votre téléphone cellulaire, téléphone intelligent ou tablette est perdu, volé, accidentellement endommagé ou s'il subit une défaillance mécanique. Assurance collision/dommages pour véhicules de location - Lorsque vous louez un véhicule pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs et que vous payez la totalité du coût de la location avec votre carte de crédit, vous pourriez être couvert en cas de dommages ou de vol.

« Nous sommes très heureux d'offrir cette nouvelle carte élégante à nos clients. Elle offre tous les avantages de la Carte de crédit Remises prisée par nos clients et bien plus», a affirmé Gillian Riley, présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine.

Tout comme la très réputée Carte de crédit Remises Tangerine, la nouvelle carte World Mastercard de Tangerine ne comporte aucuns frais annuels et propose aux nouveaux détenteurs des remises en argent de 4 % au cours des trois premiers mois dans jusqu'à trois catégories de votre choix, et des remises en argent de 0,5 % sur tous vos autres achats. Les deux cartes offrent des remises en argent illimitées qui sont versées tous les mois. ****

Le plus beau, c'est que le client peut choisir la catégorie dans laquelle il souhaite recevoir le plus de remises. L'offre actuelle permet aux titulaires de la carte d'accumuler le double des remises en argent de 2 % qu'ils peuvent habituellement recevoir dans deux catégories de leur choix, tout en continuant d'obtenir des remises en argent de 0,5 % sur tous leurs autres achats.

Comme toujours, si un client désire que ses remises en argent soient déposées dans son Compte d'épargne Tangerine, il obtient une 3e catégorie de remises en argent de 2 %.

Chacune des cartes comporte des caractéristiques supplémentaires remarquables comme:

Blocage de carte de crédit : Si vous pensez avoir perdu ou égaré votre carte de crédit, vous pouvez la bloquer temporairement en quelques clics. Tangerine a été l'une des premières sociétés émettrices de cartes de crédits au Canada à offrir cette caractéristique de sécurité avancée.

: Si vous pensez avoir perdu ou égaré votre carte de crédit, vous pouvez la bloquer temporairement en quelques clics. Tangerine a été l'une des premières sociétés émettrices de cartes de crédits au à offrir cette caractéristique de sécurité avancée. Alertes Orange - Vous pouvez configurer des « Alertes Oranges » pour demeurer au courant des activités sur votre carte de crédit; par exemple, lorsque des remises en argent ont été déposées ou que des paiements sont dus.

Pour en savoir davantage sur les cartes de crédit de la Banque Tangerine, y compris sur leurs caractéristiques et leurs avantages, veuillez visiter Tangerine.ca.

* La Carte de crédit Remises Tangerine a obtenu la plus haute note de satisfaction de la clientèle parmi les entreprises de cartes de crédit.

Avis de non-responsabilité de J.D. Power - Tangerine a reçu la cote la plus élevée dans le cadre de l'étude de 2019 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle quant aux principales cartes de crédit au Canada. Visitez jdpower.com/awards

** Pour en savoir plus, visitez airport.mastercard.com. L'accès aux salons est offert à un prix de 32 $ US par visite (frais sous réserve de modifications). Le programme Mastercard Airport Experiences vous est offert pas Mastercard. La Banque Tangerine n'est pas responsable du programme Mastercard Airport Experiences ni de toute autre offre proposée dans le cadre du programme

? La couverture d'assurance est prise en charge par American Bankers Insurance Company of Florida (ABIC). ABIC, ses filiales et ses partenaires font affaire au Canada sous le nom d'AssurantMD. MD Assurant est une marque déposée d'Assurant, Inc. La couverture est assujettie à l'admissibilité, des limites et des exclusions. Pour obtenir plus d'information sur la couverture, y compris les définitions et les avantages, veuillez consulter le certificat d'assurance qui accompagne la carte.

**** Les modalités de la carte World Mastercard Tangerine actuelle se trouvent ici. Les catégories de remises en argent de Tangerine comprennent les restaurants, l'épicerie, l'essence, le divertissement, les rénovations, et plus encore.

Tangerine

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, elle est l'une des principales banques numériques au Canada. Tangerine offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds communs de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, la Banque Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

SOURCE Tangerine

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 16:31 et diffusé par :