Mohawk obtient la double certification de bâtiment à carbone zéro, une première au Canada





HAMILTON, Ontario, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre Joyce pour le partenariat et l'innovation du Collège Mohawk est devenu le premier bâtiment au Canada à obtenir la certification de la Norme du bâtiment à carbone zéro (BCZ) du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) dans les deux catégories : Design et Performance.



En 2018, le CBDCa a décerné au Centre Joyce sa certification Bâtiment à carbone zéro ? Design, reconnaissant que le bâtiment était conçu selon les exigences d'un bâtiment à carbone zéro. L'ajout de cette nouvelle certification pour la performance confirme que le Centre Joyce a atteint la cible de zéro émission de carbone dans sa première année complète d'exploitation.

« Nous sommes fiers de compter parmi nos immeubles le premier bâtiment au pays à recevoir la double certification de cette Norme du Conseil du bâtiment durable du Canada », a déclaré Ron McKerlie, président du Collège Mohawk. « La certification Performance confirme que nous atteignons les objectifs prévus dans la conception initiale du Centre Joyce relativement au carbone. Nos plans sur papier sont devenus une réalité dans la pratique, démontrant que l'exploitation d'un bâtiment à carbone zéro est un objectif réalisable. Il nous tient à coeur que les étudiants du Collège Mohawk puissent apprendre et vivre dans la durabilité et être des chefs de file en ce domaine. »

Le Centre Joyce est doté d'une enveloppe à haute performance innovante qui minimise la demande en chauffage et en climatisation, d'un système géothermique entièrement électrique et d'un système photovoltaïque en toiture. D'octobre 2018 à octobre 2019, ces systèmes ont donné des résultats supérieurs à ce qui était prévu, ce qui a contribué à l'obtention de la certification Performance. La conformité à cette norme de performance sera dorénavant vérifiée tous les ans.

« Le Centre Joyce pour le partenariat et l'innovation offre une installation à carbone zéro unique pour les étudiants, le corps professoral et le personnel », a pour sa part souligné Tony Cupido, président de la durabilité au Collège Mohawk, chargé de superviser la conception et la construction du bâtiment. « Prêchant par l'exemple, le Centre Joyce crée une atmosphère exceptionnelle de collaboration interdisciplinaire pour ce qui est de l'enseignement, de la recherche et du bien-être. »

Le Centre Joyce est un carrefour d'activité sur le campus Fennell de Mohawk et il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Toute l'énergie excédentaire produite par les panneaux solaires est utilisée par les autres bâtiments du campus. L'enveloppe du bâtiment à haute performance, qui comprend du vitrage triple et des panneaux muraux sandwich isolés en béton préfabriqué, optimise le chauffage, la climatisation et l'éclairement naturel. Le chauffage et la climatisation sont assurés par 28 puits géothermiques sur la propriété.

« Le Collège Mohawk est un pionnier du bâtiment à carbone zéro au Canada depuis qu'il s'est joint au programme pilote du CBDCa en 2017 », a fait remarquer Thomas Mueller, président et chef de la direction du CBDCa et chef de la direction de GBCI Canada. « L'obtention par le Centre Joyce non pas d'une, mais de deux certifications, renforce son leadership et démontre que le bâtiment à carbone zéro est techniquement réalisable et économiquement viable et qu'il est en phase avec la création d'espaces sains et agréables pour les étudiants. »

Le Centre Joyce pour le partenariat et l'innovation s'appuie sur l'engagement du Collège Mohawk à être un chef de file en matière de durabilité environnementale. En tant que plus grand bâtiment institutionnel net zéro au Canada, le Centre est un laboratoire vivant pour les étudiants, car il leur offre un accès pratique au suivi de la performance et au fonctionnement d'un bâtiment certifié BCZ.

Données sur la performance

Le bâtiment de 8?981 mètres carrés a produit 620?600 kWh d'énergie renouvelable et en a consommé 537?000 kWh dans la même période (d'octobre 2018 à octobre 2019), produisant ainsi 115,5 % de l'énergie requise pour son exploitation.

La production d'énergie verte a créé un surplus équivalent à 154?196 kg éq. CO 2 (la quantité de CO 2 qui aurait l'impact équivalent sur le réchauffement de la planète) tout en enregistrant des émissions indirectes de 12?305 kg éq. CO 2 , empêchant l'équivalent de 141?891 kg de dioxyde de carbone de pénétrer dans l'environnement.

La demande d'énergie de pointe du bâtiment a été de 296 kW en une journée.

Le Centre Joyce n'utilise aucun gaz naturel sur place ? l'installation entièrement électrique offre la façon la plus facile pour la plupart des bâtiments de réduire leur consommation de carbone.

Une technologie éprouvée a été utilisée dans ce bâtiment ? une technologie usuelle qui est facilement disponible. Il s'agissait d'une nouvelle méthode de conception pour un bâtiment très efficace.



Le Collège Mohawk instruit et dessert plus de 32?500 étudiants à temps plein et à temps partiel, ainsi que des stagiaires et des étudiants internationaux dans ses trois campus principaux à Hamilton, en Ontario, et dans des centres d'apprentissage dans la région d'Hamilton par l'entremise de son réseau City School by Mohawk, et dans son centre de formation en aérospatiale à l'aéroport international d'Hamilton. Le Collège Mohawk fait partie des chefs de file du Canada en matière de recherche appliquée. Il a été nommé parmi les employeurs les plus verts du Canada pendant six années consécutives; il possède une cote GOLD STARS de l'AASHE pour ses accomplissements dans le domaine de la durabilité; et il possède le plus grand bâtiment institutionnel à consommation énergétique nette zéro au Canada, le Centre Joyce pour le partenariat et l'innovation. Plus de 125?000 personnes ont obtenu un diplôme du Collège Mohawk depuis sa fondation.

