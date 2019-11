Les efforts continus fournis par Panasonic pour une consommation durable des produits de la mer, dans ses restaurants d'entreprise, sont récompensés par un prix « Japan Sustainable Seafood Award »





Le 7 novembre 2019, les efforts fournis par Panasonic pour transformer le comportement des consommateurs et contribuer à atteindre les ODD (*1), en promouvant une consommation durable des produits de la mer dans ses restaurants d'entreprise, ont été récompensés par l'obtention d'un prix « Initiative Award Champion » (Champion de l'initiative), à l'occasion de l'événement « Japan Sustainable Seafood Award » (Prix de la Consommation durable des produits de la mer au Japon) organisé dans le cadre du Congrès de Tokyo 2019 pour une consommation durable des produits de la mer.

[Vidéo] Protéger la vie marine par le biais des restaurants d'entreprise - Initiatives pour une consommation durable des produits de la mer [Panasonic]

https://youtu.be/lnPtiBO12ok

Le prix Japan Sustainable Seafood Award est décerné aux individus, organisations et projets qui contribuent à promouvoir une consommation durable des produits de la mer, ainsi qu'à améliorer la durabilité de l'industrie de la pêche au Japon ; il comprend deux catégories de prix : « Initiative » et « Collaboration ». Le projet de Panasonic a été sélectionné parmi les finalistes du prix Initiative Award, pour finalement remporter cette récompense.

Depuis le mois de mars 2018, Panasonic sert dans ses restaurants des produits de la mer, durables certifiés MSC et ASC (*2). Les certifications MSC et ASC sont les deux seuls labels reconnus par la WWF, et Panasonic est devenue la première société à servir systématiquement des produits de la mer durables ainsi certifiés, dans ses restaurants d'entreprise. Au 20 novembre 2019, 27 restaurants avaient adopté des produits de la mer durables, et Panasonic entend d'ici la fin de l'exercice 2020 servir des produits de la mer durables dans près de 100 restaurants d'entreprise au Japon.

Panasonic a obtenu le rang de champion en prenant l'initiative d'adopter des produits de la mer durables dans ses restaurants d'entreprise, ainsi qu'en promouvant la certification CoC (*3) dans le secteur des services alimentaires. Les efforts de la Société ont été hautement reconnus en raison de l'impact social important qu'elle peut créer à travers ses nombreux employés, et du savoir-faire qu'elle transmet à d'autres sociétés.

Grâce à ces efforts, Panasonic continuera de contribuer à l'accomplissement des ODD, en développant la sensibilisation autour de la durabilité des produits de la mer, et en transformant le comportement des consommateurs. Plus précisément, à travers ses activités au sein des restaurants d'entreprise, Panasonic fera prendre conscience à ses employés de la situation critique des ressources de pêche, et développera la sensibilisation des employés autour des certifications MSC et ASC, afin que ceux-ci changent de comportement en tant que consommateurs, et commencent à privilégier les produits de la mer durables, même en dehors de leur lieu de travail.

*1 Les ODD se réfèrent à l'Agenda 2030 pour le développement durable, lequel établi 17 Objectifs de développement durable, adoptés à l'unanimité par les Nations Unies en 2015. Cette initiative répond spécifiquement à l'Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.

*2 MSC (Marine Stewardship Council, ou Conseil pour la bonne gestion des mers) certifie une pêche gérée de manière durable et appropriée. ASC (Aquaculture Stewardship Council, ou Conseil pour la bonne gestion de l'aquaculture) certifie des pratiques d'aquaculture responsables, qui minimisent les dommages pour l'environnement et la société. Dans ces deux cas, les produits et les fournisseurs sont audités selon des normes strictes par un organisme tiers de certification.

*3 Abréviation de « Chain of Custody » (ou Chaine de traçabilité), qui désigne le contrôle du traitement et de la distribution. Ce système assure la traçabilité des produits en suivant l'itinéraire de leur traitement et distribution, afin d'empêcher que des produits de la mer certifiés soient contaminés par des produits de la mer non certifiés.

[Vidéo] Protéger la vie marine par le biais des restaurants d'entreprise - Initiatives pour une consommation durable des produits de la mer [Panasonic]

