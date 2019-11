Des services de sage-femme enfin disponibles pour les familles du Grand Sud-Ouest de Montréal





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les Québécoises sont de plus en plus nombreuses à opter pour les services d'une sage-femme pour leur accouchement. Le nombre d'inscriptions pour un suivi avec une sage-femme a par ailleurs explosé dans les dix dernières années et l'offre peine à répondre à la demande. Actuellement les femmes enceintes résidant dans le Sud-Ouest de Montréal doivent se déplacer loin de chez elles pour avoir accès à ces services, et là encore il y a souvent des listes d'attente. Alycia Jenner, usagère des services en témoigne : « J'habite St-Henri et après avoir été placée sur des listes d'attente, j'ai eu une place à Pointe-Claire, mais comme je n'ai pas de voiture c'était assez compliqué de m'y rendre.»

Les femmes enceintes du Grand Sud-Ouest de Montréal et alentours, et plus particulièrement celles vivant dans un contexte de vulnérabilité, auront maintenant accès à des services auparavant difficiles à obtenir. C'est grâce à la mobilisation des femmes et des familles de Pointe-Saint-Charles autour du collectif citoyen « Naître à la Pointe » que depuis 2011 la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles soutient le projet de mise en place de services de sage-femme et d'une maison de naissance. Après toutes ces années de travail, c'est avec enthousiasme et fierté que la Clinique annonce que ses services de sage-femme débuteront le 2 décembre 2019.

« L'ajout des services de sage-femme à Pointe-Saint-Charles est en réponse à la demande de la population du quartier, une demande qui est en croissance constante. Être sur une liste d'attente lors qu'on est enceinte, c'est inacceptable. Je me réjouis qu'un peu plus de femmes puissent véritablement choisir qui les accompagne pour leur suivi de maternité, et où elles accoucheront » renchérit Claudia Faille, responsable des services de sage-femme à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.

Une équipe de 5 sages-femmes, une responsable, deux aides-natales ainsi qu'une secrétaire formeront l'équipe qui offrira pour l'instant une centaine de suivi par année. Les suivis se feront dans nos locaux du 1955 rue du Centre, en attendant la mise place d'une maison de naissance dans Pointe-Saint-Charles d'ici quelques années.

Quels services sont offerts ?

Suivi complet du début de la grossesse jusqu'à six semaines après la naissance pour la mère et son bébé;

Rencontres d'information sur les services offerts;

Analyses et tests durant le suivi (échographies, analyses de sang et d'urine, dépistage prénatal, test Pap, etc.);

Rencontres prénatales de groupe;

Accouchement à la maison ou à l'hôpital ;

Visites à la maison après la naissance;

Accompagnement pour l'allaitement.

Les services de sage-femme sont intégrés au réseau de la santé et des services sociaux et associés au Centre hospitalier de St. Mary et à l'Hôpital de LaSalle, notamment pour le suivi des tests ou les demandes de consultations/transferts avec l'équipe des médecins spécialistes. Tous les services sont donc couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

La pratique sage-femme : pour vivre sa grossesse et son accouchement à son image

Le regain de popularité pour ces services s'explique par leur gratuité, mais surtout par leur dimension plus humaine, puisque les femmes peuvent vivre leur grossesse et leur accouchement à leur image. D'ailleurs à l'occasion des 20 ans de la reconnaissance de la pratique sage-femme, la Clinique communautaire est fière d'affirmer qu'il appartient aux femmes de choisir les conditions dans lesquelles elles vivent leur grossesse et leur accouchement. Les services de sage-femme soutiennent une approche globale et féministe de la santé au sein d'une relation de confiance partagée. Pour Alycia Jenner, cette approche a favorisé sa confiance envers ses compétences parentales : « La sage-femme se préoccupe du bien-être de la mère, pas seulement de l'enfant. Elle est disponible pour toutes mes questions et comme c'est la même personne qui fait le suivi après la naissance, c'est plus rassurant. Elle vient même à la maison!».

Membres de l'Ordre des sages-femmes du Québec, les sages-femmes sont des professionnelles autonomes faisant partie de la première ligne du système de santé public au Québec. Elles sont responsables des suivis de maternité complets. Les suivis qu'elles offrent tiennent compte des dimensions physiques, psychologiques, émotionnelles et sociales.

Pour avoir accès à ces services, contacter la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles au 514 937-9251 poste 2323 (bébé) ou visitez notre site web : ccpsc.qc.ca/fr/ssf

