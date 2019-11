2e Rendez-vous Priorité économie - Montréal-Nord amorce la modernisation de ses zones d'emplois





MONTRÉAL-NORD, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 27 novembre dernier, ils étaient une centaine de gens d'affaires et d'acteurs du milieu économiques de tous les horizons, de tous les âges et de toutes les origines à avoir répondu à l'appel lancé par l'arrondissement de Montréal-Nord afin d'amorcer une démarche collective de modernisation des quatre zones d'emplois du territoire.

« Je suis vraiment heureuse de la réponse de la communauté d'affaires. La salle était bondée de gens motivés et déterminés à participer à ce vaste chantier. Montréal-Nord possède des avantages marqués et un potentiel évident et j'ai vraiment confiance que nous réussirons à tirer notre épingle du jeu, à nous définir dans notre singularité et à nous imposer grâce à ce que nous sommes, c'est à dire fiers, diversifiés, dynamiques et novateurs», de déclarer la mairesse Christine Black.

Cette rencontre a été l'occasion pour les participants d'entendre des sommités dans le domaine de la revitalisation des zones d'emplois et du développement économique. Ils ont pu s'inspirer et réfléchir collectivement aux solutions qui permettront de positionner favorablement Montréal-Nord sur l'échiquier économique montréalais et québécois d'aujourd'hui et de demain.

Un Plan collectif de développement économique 2018-2023 bien vivant et bien incarné dans la communauté

Un an après son lancement, l'arrondissement dresse un bilan fort positif de l'avancement de son Plan collectif de développement économique dans lequel s'inscrit de 2e Rendez-vous. Grâce au dynamisme de ses partenaires, c'est plus de 31 des 54 actions que comporte le plan qui sont déjà en cours de réalisation, dont notamment la préparation d'un plan directeur d'aménagement et de développement qui favorisera une cohabitation harmonieuse entre les entreprises, les travailleurs, les fournisseurs, mais aussi les citoyens qui habitent les zones limitrophes aux zones d'emplois.

