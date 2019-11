HGreg.com acquiert la plus grande concession Nissan de l'est des États-Unis





HGreg.com, un groupe de concessions automobiles qui affiche l'une des plus fortes croissances en Amérique du Nord, vient de conclure aujourd'hui l'acquisition de la plus importante concession Nissan de l'est des États-Unis. Arborant maintenant le nom de HGreg Nissan Kendall, l'établissement est situé au 17305 S Dixie Hwy, à Palmetto Bay, au sud-est de Kendall. Forte de cette acquisition d'envergure, HGreg.com élargit ses actifs, possédant maintenant deux concessions Nissan en Floride et six sur le continent.

« Depuis l'ouverture de notre premier établissement dans le sud de la Floride en 2010, nous entretenons une relation particulière avec cette région, affirme John Hairabedian, président de HGreg.com. Nous aspirons à redéfinir l'industrie en offrant une expérience client novatrice articulée autour de la commodité et du choix, et cela est fort bien accueilli par les consommateurs. »

La concession automobile HGreg Nissan Kendall occupe un édifice de 71 500 pieds carrés au sein d'une propriété de 14,25 acres. Elle offre les derniers modèles de véhicules neufs à la fine pointe de la technologie et, grâce au réseau HGreg.com qui s'épanouit dans le sud et dans le centre de la Floride, un accès direct à une vaste sélection de véhicules d'occasion.

« Nous sommes enthousiastes de déployer dans la région de Kendall nos efforts visant à redéfinir l'expérience d'achat d'un véhicule, déclare M. Hairabedian. Notre modèle d'affaires a été établi en fonction du client afin de faciliter ses démarches, et ce, grâce à notre site Web, notre entrepôt régional de 100 000 pieds carrés et notre service personnalisé de style concierge offert aux millions de personnes qui visitent le sud de la Floride à longueur d'année. Nous invitons tous ceux qui ne nous connaissent pas encore à venir nous rendre visite pour en savoir davantage. Nous avons hâte de les accueillir et de leur être utile, que ce soit pour une reprise de véhicule ou pour le service après-vente. »

La valeur de cette transaction est estimée à 75 millions de dollars, y compris la propriété, les travaux de mise à niveau et d'amélioration des installations, et le stock de véhicules. HGreg Nissan Kendall emploie actuellement une centaine de personnes et compte recruter du personnel supplémentaire dans les prochains mois.

En plus de la nouvelle concession HGreg Nissan Kendall, HGreg.com est propriétaire et gestionnaire d'un réseau de sept autres concessions automobiles dans l'État de la Floride, soit celles de Doral (Miami-Dade), de North Miami, de Westpark (Broward), d'Orlando et de West Palm Beach (concessions de voitures d'occasion), une concession de voitures neuves, HGreg Nissan Delray à Palm Beach County ainsi qu'une concession de voitures d'occasion de luxe, HGreg LUX, à Pompano. Au Canada, l'entreprise chapeaute, sous la bannière HGrégoire, un réseau de 11 concessions de voitures d'occasion et de 10 concessions de voitures neuves.

À propos de HGreg.com

HGreg.com fait partie de HGrégoire, un réseau de mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au service des consommateurs depuis plus de 25 ans. Forte d'un effectif de plus de 2 200 employés à l'échelle de l'Amérique du Nord et fidèle à sa devise « l'expérience d'achat de véhicules redéfinie », l'entreprise est déterminée à offrir une nouvelle expérience client en matière de commodité et de service, à la fois en succursale et en ligne. Au cours des 15 dernières années, elle a été lauréate de nombreux prix Choix des consommateurs. Pour en savoir davantage, visitez HGreg.com et NissanKendall.com ou suivez l'entreprise sur Instagram, Twitter et Facebook à @HGregAuto.

Consultez la salle de presse virtuelle de HGreg.com, hgreg.com/newsroom, pour obtenir des photos ou autres ressources destinées aux représentants des médias.

