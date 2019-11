HGRÉGOIRE ET NEZ ROUGE CONSOLIDENT LEUR PARTENARIAT





HGrégoire renouvelle son soutien à Opération Nez rouge Laval-Basses-Laurentides et s'investit encore plus dans cette campagne annuelle en devenant cette année partenaire pour la région de Montréal. L'entreprise offrira aux conducteurs bénévoles participant au programme la chance de gagner un voyage pour deux en Floride. Harry Kasparian, vice-président aux communications et marketing de HGrégoire, continuera de remplir son rôle de président d'honneur de la campagne pour la région de Laval-Basses-Laurentides.

« Cette année encore, nous augmentons notre engagement financier pour soutenir une cause qui nous tient particulièrement à coeur. En tant qu'entreprise chef de file dans la vente de véhicules neufs et d'occasion dans la province, nous considérons qu'il est de notre devoir de sensibiliser la clientèle aux dangers de l'alcool et des distractions au volant. C'est pourquoi nous continuons d'encourager nos employés à devenir bénévoles et à vous reconduire à la maison en toute sécurité », affirme Harry Kasparian.

« À l'approche de la période des Fêtes, j'invite la population de Montréal, de Laval-Basses-Laurentides, ainsi que de toutes les autres régions du Québec à rendre nos routes plus sécuritaires », poursuit le président d'honneur de la 34e édition de la campagne. Pour remercier ceux et celles qui se porteront volontaires auprès de l'Opération Nez rouge à Montréal et à Laval-Basses-Laurentides entre le 28 novembre et le 31 décembre 2019, nous aurons le plaisir de faire tirer au sort, parmi tous les bénévoles, un voyage pour 2 personnes en Floride, et ce, pour chacune des deux régions. »

En 2018, plus de 50 000 bénévoles d'Opération Nez rouge ont ramené à bon port quelque 73 000 automobilistes canadiens. Les services de raccompagnement pour la campagne 2019 débuteront officiellement le 28 novembre prochain et se termineront le 31 décembre 2019. Pour devenir bénévole et vivre une expérience inoubliable, inscrivez-vous ici!

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1 000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du prix Choix du consommateur pour la 14e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 22 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et 7 en Floride. Sa mission : veiller à offrir aux consommateurs des voitures de qualité aux meilleurs prix possible grâce à un rigoureux protocole d'achat et de vente axé sur la transparence et la fiabilité. Pour plus de renseignements sur le parcours distinctif de l'entreprise, visitez www.hgregoire.com.

