Roxboro Excavation Inc. et le Groupe Bauval Inc. annoncent leur fusion





MONTRÉAL et BOUCHERVILLE, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les groupes Roxboro et BauVal annoncent aujourd'hui la conclusion d'une entente visant la fusion de leurs effectifs. Les deux entreprises familiales québécoises franchissent ainsi une étape importante vers une union permettant d'additionner et de renforcer leurs équipes, leurs expertises et leur leadership, le tout au profit de leur clientèle et de leurs employés.

Roxboro et BauVal sont des partenaires de longue date qui comptent sur des expertises de premier plan ainsi que des offres de produits et services complémentaires. Ensemble, les deux groupes ont la volonté de partager le meilleur des pratiques développées au fil des années de part et d'autre et de capitaliser sur leur nouvelle solidité, notamment en ce qui a trait à l'approvisionnement.

« Je suis extrêmement fier de voir les familles Théorêt et Lachapelle faire un pas important vers l'union des forces de leurs équipes et de miser sur les valeurs humaines et la vision d'affaires qu'elles partagent. Notre projet de fusion marque un point tournant pour Roxboro et BauVal; nous entrevoyons de la croissance par l'addition et le renforcement de nos effectifs et expertises », a déclaré David Théorêt, président-directeur général de Roxboro.

« BauVal entreprend un chapitre particulièrement excitant de sa longue histoire. Nous sommes très heureux de cette entente et de l'opportunité de faire équipe avec Roxboro. Je suis particulièrement emballé à l'idée de contribuer à renforcer la position de notre équipe unifiée sous le leadership de la famille Théorêt, dont la solide relève en place laisse entrevoir un avenir particulièrement prometteur », a affirmé Luc Lachapelle, président du Groupe BauVal.

La transaction annoncée aujourd'hui est sujette à l'approbation du Bureau de la concurrence.

À propos de Roxboro

Entreprise familiale québécoise fondée en 1972, Roxboro offre des services clé en main qui rehaussent les standards de la construction et du génie civil en misant sur des expertises de premier plan, le respect des échéanciers, la collaboration et des équipements de pointe. Ses différentes sociétés affiliées offrent des services de pointe variés, allant des routes et grands travaux au terrassement et infrastructures en passant par les égouts et aqueducs, le déneigement, les fondations profondes, l'entretien mécanique et beaucoup plus.

À propos de BauVal

BauVal est une entreprise familiale fondée sur la Rive-Sud de Montréal en 1954. Avec les années et la vision de ses principaux bâtisseurs, le groupe est devenu un chef de file dans l'exécution de travaux de génie civil et structures complexes, la transformation des granulats, la fabrication de bétons, de matériaux de construction et d'enrobés bitumineux conventionnels et à basse énergie ainsi que le transport et le forage-dynamitage.

