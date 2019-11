BMW annonce de nouvelles possibilités au carrefour du son, de la musique et de la technologie





MUNICH, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Orchestre symphonique de Londres. Teatro alla Scala. Théâtre du Bolchoï. Bayerische Staatsoper. Staatsoper Unter den Linden. Elbphilharmonie. Opéra National Polonais. Le Philharmonique de Munich. Depuis de nombreuses années, BMW collabore avec des orchestres de renommée mondiale pour créer des formats tels que « BMW Opera Next » et « BMW Classics » afin d'offrir de nouvelles façons de découvrir la musique. Des millions de visiteurs ont pu profiter de concerts gratuits sur les célèbres places de certaines villes ainsi que sur des plateformes en ligne.

L'électrification des véhicules ouvre des possibilités entièrement nouvelles au carrefour du son, de la musique et de la mobilité. En 2019, BMW s'est associé à Hans Zimmer, compositeur de musique de film de renommée internationale et lauréat d'un Oscar, pour composer les sons et les signes sonores du moteur électrique du BMW Vision M NEXT.

La musique est très émotionnelle et crée des moments inoubliables. Quel est le potentiel caché dans ce langage universel ? Développer de nouveaux sons représente une opportunité incroyable.

BMW a l'intention de faire participer des orchestres à l'exploration sonore qui définira les sons de l'avenir et ses partenaires musicaux internationaux ont été ravis des perspectives de cette initiative.

De plus amples informations sont disponibles sur : www.press.bmwgroup.com

Facebook : https://www.facebook.com/BMW-Group-Culture-925330854231870/

Instagram : https://www.instagram.com/bmwgroupculture/

#BMWGroupCulture

@BMWGroupCulture

- Une photo est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com)

Contact :

Prof. Dr. Thomas Girst

Head of BMW Group Cultural Engagement

Tél. : +49-89-382-247-53

E-mail : Thomas.Girst@bmwgroup.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035281/BMW_Opera.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035282/BMW_8_Series.jpg

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 13:33 et diffusé par :