Les membres d'Unifor chez Aéroplan concluent une entente de principe





TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs de la section locale 2002 d'Unifor chez Aéroplan ont conclu une entente de principe après quatre mois de négociations à Toronto.

« Je félicite l'équipe de négociation d'être demeurée unie tout au long de cette ronde de négociations, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. C'est grâce à nos membres qu'Aéroplan connaît un tel succès. »

L'entente de principe sera présentée aux membres aux fins de ratification au cours de la semaine prochaine. Si elle est ratifiée, la nouvelle convention quinquennale viendra à échéance le 31 décembre 2024.

« Cette entente s'inscrit dans la continuité de notre travail visant à relever la barre pour nos membres, a déclaré Euila Leonard, présidente de la section locale 2002 d'Unifor. En tant que l'un des plus grands syndicats du secteur privé au pays, Unifor mène la charge pour augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail. »

La section locale 2002 d'Unifor représente 400 membres qui travaillent chez Aéroplan en Colombie-Britannique et au Québec, ainsi que 5 600 membres qui travaillent aux centres d'appels d'Air Canada, aux agents des ventes et du service à la clientèle et aux préposés à l'affectation des équipages dans neuf aéroports du pays.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 13:28 et diffusé par :