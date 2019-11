En réponse aux plateformes de diffusion en continu - THE UNKNOWN tm : une façon repensée de faire rayonner les marques





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Avec l'émergence et la multiplication des plateformes de diffusion en continu telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+, les audiences ont découvert un univers sans publicité. Et ils ont adoré.

Dès lors, le marché du câble fond de jour en jour et le paysage numérique n'est plus le refuge qu'il était pour les marques. Les bloqueurs de publicités et les boutons « ignorer » l'ont transformé en une autre source de stress pour ces dernières qui craignent de ne pas rejoindre leurs cibles.

Dans ce contexte, plus que jamais, les marques doivent se réinventer pour rester pertinentes. Basée à Montréal, THE UNKNOWN est née en réponse à cette nouvelle réalité. L'entreprise se spécialise en divertissement de marque, ou branded entertainment.

« La solution n'est plus d'imposer du contenu, mais d'attirer les audiences. Le divertissement de marque répond totalement à cette nouvelle réalité, aux préférences des clients et aux besoins des marques. On devrait voir cela comme une nouvelle opportunité pour rejoindre ces audiences perdues par le traditionnel. C'est définitivement le présent et l'avenir de l'industrie », souligne Fayçal Hajji, fondateur et président de THE UNKNOWN.

Mais qu'est-ce le divertissement de marque exactement, et comment se démarque-t-il de la publicité traditionnelle ? « C'est la rencontre entre le monde publicitaire et celui du divertissement. À ne surtout pas confondre avec le placement de produits. Nous parlons de créer un univers autour d'une marque, de ses valeurs et de ses enjeux. En créant du contenu authentique et pertinent sous forme de série télé ou web, film, court-métrage, documentaire ou d'événement pour ne citer qu'eux, nous créons des expériences que les gens ont envie de regarder et de partager », insiste Pascal de Decker, chef de la création et vice-président associé chez THE UNKNOWN.

En changeant les façons de penser, les façons de travailler se devaient aussi d'être repensées. THE UNKNOWN mise sur une structure plus souple, où la stratégie, la création et la production intégrée sont au coeur de l'offre.

Utiliser les données et la technologie pour mieux connecter avec le public

Un projet pilote est actuellement en cours de développement. En analysant les données disponibles sur la cible marketing, la technologie de THE UNKNOWN aide à bâtir et à développer les audiences hyper précises par type de contenu. Ce qui a comme bénéfice d'assurer une distribution plus efficace et moins coûteuse.

« Ce que nous souhaitons, mentionne Fayçal Hajji, c'est de développer un système qui aide à bâtir des audiences hyper ciblées et donc plus engagées, d'assurer une optimisation de ces derniers avec des algorithmes qui nous permettront d'automatiser ce processus ainsi que celui de la distribution ».

THE UNKNOWN a été d'ailleurs sélectionné par le programme d'accélération d'entreprises d'Inno-Centre pour les aider au niveau de la croissance, de l'acquisition et du développement de la technologie.

Cette entreprise, dont le siège social est situé dans le quartier historique de Saint-Henri, est la continuité de FH Studio, une maison de production mise sur pied par l'entrepreneur Fayçal Hajji. Pascal de Decker, qui possède une feuille de route notoire dans le domaine des communications, ayant notamment travaillé chez Cossette, Taxi et Havas, entre autres, se joint à l'aventure en devenant chef de la création, vice-président et associé.

THE UNKNOWN est une agence basée à Montréal qui se spécialise dans le divertissement de marque. En mariant publicité, divertissement et technologie, THE UNKNOWN offre aux annonceurs une réelle connexion à l'aide de contenu taillé sur mesure. L'offre de services de l'agence comprend : conseil, stratégie, création, production, distribution et mesure de l'efficacité du contenu.

Bien que lancée depuis quelques mois seulement, THE UNKNOWN compte déjà près d'une dizaine de projets de divertissement de marque pour des clients majeurs, notamment Volvo, Dodge Ram, Ubisoft et Bombardier commercial et Bombardier affaires.

