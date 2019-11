CAE deviendra carboneutre à l'été 2020





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) qu'elle deviendra carboneutre à l'été 2020. L'entreprise atteindra cet objectif en compensant les émissions de carbone provenant du carburant utilisé pour l'ensemble des vols de formation effectués dans ses académies, de la consommation d'énergie dans ses centres partout dans le monde et des voyages d'affaires en avion de tous ses employés.

« Je suis heureux de prendre l'engagement que CAE deviendra carboneutre d'ici l'été prochain », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous voulons faire notre part dans la lutte contre les changements climatiques pour le bien-être des générations futures. En plus d'éviter l'émission de centaines de milliers de tonnes de CO2 chaque année en formant plus de 135 000 pilotes en simulateurs, nous compenserons nos émissions de carburant découlant de la formation en vol, de nos voyages d'affaires en avion et de l'énergie autre que l'électricité en finançant des projets visant la réduction des gaz à effet de serre. Nous compenserons également notre consommation d'électricité en achetant des certificats d'énergie renouvelable qui soutiennent le développement de l'électricité renouvelable. »

Compenser les émissions de carbone et acquérir des certificats d'énergie renouvelable constituent des mesures provisoires que CAE prendra pendant que de nouvelles technologies et solutions sont mises au point pour réduire les émissions. CAE collaborera avec l'industrie afin d'utiliser progressivement des avions électriques pour la formation en vol dans ses académies. CAE continuera également de prendre d'autres mesures pour réduire ses émissions globales, par exemple en investissant continuellement pour rendre ses simulateurs de vol plus écoénergétiques, ce qui permettra à ses clients du monde entier de réduire leur propre empreinte.

Pour en savoir plus sur la feuille de route et les réalisations de CAE en matière de durabilité, consultez son Rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale pour l'exercice 2019.

