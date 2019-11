Avis aux médias - Derniers détails concernant la rencontre des premiers ministres des provinces et territoires à Toronto le 2 décembre 2019





OTTAWA, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires aura lieu le lundi 2 décembre. La rencontre sera présidée par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Lieu : Hôtel Hilton Toronto Airport, 5875 Airport Rd, Mississauga, ON

Les représentants des médias qui désirent couvrir la rencontre doivent s'inscrire par courriel à l'adresse thais@canadaspremiers.ca pour obtenir leur accréditation. Les individus feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bel et bien des représentants de médias officiels.

À leur arrivée, les médias sont priés de se présenter au bureau des inscriptions situé au Salon Vista (niveau du lobby). Les médias devront présenter une pièce d'identité avec photo à leur arrivée à la rencontre. Un laissez-passer sera remis à tous les représentants des médias accrédités au bureau d'inscription.

Programme pour les médias (heures et événements à confirmer)

Lundi 2 décembre

7 h 30 Ouverture du bureau d'inscription des médias

8 h 30 Début de la rencontre des premiers ministres des provinces et territoires

9 h 15 Séance de photos; les médias seront escortés à la salle de rencontre

14 h 00 Conférence de presse

Renseignements pour accéder à la retransmission en direct et à la téléconférence

Les représentants des médias qui sont dans l'impossibilité d'assister à la conférence de presse peuvent visionner celle-ci en temps réel, dans la langue d'origine. La retransmission en direct sera disponible à l'adresse suivante :

https://www.facebook.com/PremierScottMoe/

Une retransmission audio seulement est aussi disponible par téléconférence, en composant le numéro ci-dessous.

NUMÉRO À COMPOSER : 1 855 453-6962 (ligne en français) CODE D'ACCÈS : 3623907#

Les médias intéressés sont invités à se connecter avant 13 h 45 (Heure de l'Est) le lundi 2 décembre.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 13:00 et diffusé par :