Avenue du Cirque - Un nouveau toponyme en hommage aux artisans montréalais du cirque

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension annonce que la partie de la 2e Avenue située entre la rue Jarry Est et la rue Deville, dans le quartier de Saint-Michel, changera de nom pour l'avenue du Cirque, en hommage aux artisans du secteur de la Cité des arts du cirque, dont le Cirque du Soleil.

L'annonce du nouveau toponyme a eu lieu ce matin au cours d'une cérémonie au siège social international du Cirque du Soleil en présence de Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement, de Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture et de la diversité montréalaise, de M. Jonathan Tétrault, président et chef de la direction des affaires du Cirque du Soleil, de Mme Diane Lemieux, présidente du conseil d'administration de la TOHU, de M. Sébastien Guénette, président du conseil d'administration de l'École nationale de cirque et de membres de la communauté circassienne de Montréal.

« Nommer un lieu, nous permet de mettre en lumière des aspects de notre culture, de notre identité. Ça nous permet de nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Ce changement de toponyme permet de reconnaître l'immense contribution des arts du cirque au développement de notre métropole culturelle et au rayonnement international de Montréal », a déclaré Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

« En choisissant d'implanter son siège social international dans Saint-Michel en 1997, le Cirque du Soleil est devenu un acteur de premier plan dans la revitalisation du quartier. Nous sommes heureux de profiter de son 35e anniversaire de fondation pour souligner sa contribution au développement de Saint-Michel. À travers le nouveau toponyme, nous désirons rendre hommage de façon pérenne à tous les artisans du cirque qui font de notre arrondissement la Cité des arts du cirque », a indiqué Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

«?Il y a plus de 20 ans, le Cirque du Soleil s'est enraciné sur la 2e avenue dans le quartier de Saint-Michel avec le souhait d'insuffler une énergie créative et inspirante dans son nouvel environnement?», affirme M. Jonathan Tétrault, président et chef de la direction des affaires du Cirque du Soleil. «?Alors que nous célébrons cette année nos 35 ans d'existence, nous sommes honorés et fort reconnaissants de ce changement de toponyme qui reconnaît l'empreinte positive créée par les arts du cirque. Nous sommes déterminés à demeurer un voisin engagé et impliqué auprès de la grande communauté de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de la Ville de Montréal.?»

« L'avenue du Cirque représente les fondements de ce qui rassemble le Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque et la TOHU depuis la création de la Cité des arts du cirque, dans Saint-Michel. Pour la TOHU, le développement durable par la culture, particulièrement le cirque, permet un rapprochement avec les citoyens de Saint-Michel, qui sont au coeur des trois valeurs fondamentales de l'organisme : le cirque, la terre et l'humain. Ce changement toponymique confirme que nos actions quotidiennes font une réelle différence », a affirmé Mme Diane Lemieux, présidente du conseil d'administration de la TOHU.

« Montréal se positionne fièrement sur la scène internationale comme un pôle de création et d'innovation et la Cité des arts du cirque en est un symbole éloquent. En inscrivant dans sa toponymie le mot Cirque, la Ville de Montréal souligne l'importance de la plus grande compagnie de cirque au monde, dont la qualité stimule un écosystème artistique unique et rejaillit sur nous tous », a ajouté M. Sébastien Guénette, président du conseil d'administration de l'École nationale de cirque.

Le toponyme « avenue du Cirque » entrera en vigueur en mars prochain.

La Cité des arts du cirque

En 1997, le Cirque du Soleil a décidé d'installer son siège social international, lieu de création, de formation et de production, dans le quartier de Saint-Michel. Cette décision a été précurseur du développement de la Cité des arts du cirque. À l'aube des années 2000, le Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque et En Piste, le Regroupement national des arts du cirque, s'unissent autour d'une idée prometteuse : bâtir des infrastructures adéquates et accessibles afin de réaffirmer leur leadership et de positionner Montréal capitale internationale des arts du cirque. Ils fonderont un organisme à but non lucratif destiné à accomplir ce dessein.

Outre le Cirque du Soleil, la Cité des arts du cirque regroupe aujourd'hui la TOHU, organisme voué à la diffusion des arts du cirque, grâce notamment à sa salle de spectacle et à son festival, l'École nationale de cirque, qui accueille des étudiants venus de partout dans le monde pour s'enrichir du savoir-faire montréalais, ainsi que le parc Julie-Hamelin honorant la mémoire de la cofondatrice du Cirque Éloize, qui fut auteure, conceptrice et productrice de la société Finzi Pasca.

