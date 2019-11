LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. annonce la conférence téléphonique sur la présentation des résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2020





LBC Tank Terminals a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une conférence téléphonique pour présenter ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 20 qui a pris fin le 30 septembre 2019.

Les résultats seront publiés aujourd'hui, jeudi 28 novembre 2019, suivie d'une conférence téléphonique pour tous les investisseurs le mardi 10 décembre 2019 à 16h00 (heure d'Europe centrale) / 10h00 (heure normale de l'Est).

Les détails de l'appel et des copies des états financiers seront disponibles sur le site Web d'Intralinks.

Les investisseurs en possession de billets de premier rang de LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., échéant en 2023, peuvent demander l'accès à Intralinks en contactant investors@lbctt.com.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals, dont le siège se trouve en Belgique, est un opérateur indépendant d'installations, médianes et en aval, de stockage de liquides en vrac pour produits chimiques, hydrocarbures et produits pétroliers raffinés qui possède et exploite actuellement un réseau mondial de terminaux à la capacité de stockage combinée de 2,5 millions de m³. Notre empreinte globale consiste en installations situées en Europe et en Amérique, qui desservent plus de 100 clients dont tous les acteurs majeurs du secteur. Notre objectif est simple: nous visons à fournir à nos clients les systèmes de stockage et logistiques les plus sûrs, les plus fiables et les plus efficaces. Aux côtés de notre personnel hautement qualifié, nous garantissons qu'il n'existe pas de produit dangereux - du moins, pas sous notre garde. Pour plus d'information, visitez www.lbctt.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 12:30 et diffusé par :