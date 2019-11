Une nouvelle image pour Pie-IX Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord est fière de vous présenter sa nouvelle identité visuelle et son nouveau site internet. Elle profite des transformations du boulevard Pie-IX pour adopter une nouvelle image tournée vers l'avenir.

À terme, le boulevard Pie-IX réaménagé offrira un environnement amélioré pour les commerçants et clients grâce à des trottoirs élargis, mobilier urbain, terre-pleins verdis et des stations d'autobus confortables. Les commerçants remercient leur clientèle fidèle et invitent la population du quartier à soutenir ses entreprises locales durant cette transformation.

L'Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord vous invite à visiter son site internet pour consulter le répertoire des commerçants et suivre ses activités. Inscrivez-vous également à leur infolettre et visitez leur page Facebook pour rester informé des promotions et activités.

La réalisation de ces projets est rendue possible grâce au financement du programme artère en transformation de la Ville de Montréal. Ce programme permet de réaliser des projets mobilisateurs visant à réduire les impacts du chantier SRB Pie-IX sur la vitalité commerciale.

L'Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord tient à remercier ses partenaires : la Ville de Montréal, l'arrondissement Montréal-Nord et la CDEC Montréal-Nord.

Association des commerçants Pie-IX Montréal-Nord

Le boulevard Pie-IX est une artère commerciale centrale de l'arrondissement Montréal-Nord. Le territoire de l'association regroupe plus d'une centaine de places d'affaires entre les boulevards Industriel et Henri-Bourassa.

www.pieixmtlnord.ca

