Grâce aux partenaires du LabVI : LAA : Une nouvelle technologie déployée au service de la communauté scientifique et des jeunes pousses montréalaises

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Vidéotron et les partenaires du Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente - LabVI (Vidéotron, Ericsson, École de Technologie Supérieure, Quartier de l'innovation) sont fiers d'annoncer la mise en service de la technologie License Assisted Access (LAA) au marché Atwater, au coeur du Quartier de l'innovation. Il s'agit d'un autre jalon dans la mise en service d'un environnement toujours plus propice au développement de nouvelles applications et services novateurs.

Vidéotron et Ericsson ont rendu possible le déploiement de cette nouvelle infrastructure qui combine les évolutions du protocole LTE-Advanced ainsi que les fréquences du Wi-Fi. Elle permet notamment d'atteindre des débits continus très élevés et de pointe de plus de 600 Mb/s en continuité avec le réseau cellulaire conventionnel.

Ce réseau fait partie de l'offre du LabVI et donne l'opportunité à la communauté scientifique, aux PME et aux jeunes entreprises de tester de toutes nouvelles technologies qui ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais.

« Les réseaux que nous déployons actuellement pour le LabVI donnent l'opportunité à la communauté scientifique et aux startups de tester des applications concrètes et des projets en les propulsant sur un réseau à haute vitesse. Vidéotron est résolument tournée vers l'avenir, nous en avons une autre preuve concrète aujourd'hui. »

-Serge Legris, vice-président Ingénierie, et chef de la planification technologique de Vidéotron.

« La LAA est une composante clé de l'évolution de la LTE, elle permet de maximiser la performance pour les utilisateurs mobiles. Ericsson est heureuse de s'associer à Vidéotron pour faire la démonstration de vitesses de téléchargement considérablement améliorées et d'une expérience utilisateur accrue dans les environs du Marché Atwater grâce à la combinaison de spectres sous licence et sans licence »

-David Everingham, chef des services technologiques d'Ericsson Canada.

À propos du Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente

En 2016, Vidéotron créait le premier Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente au Canada, en collaboration avec Ericsson, l'École de technologie supérieure et le Quartier de l'innovation de Montréal (Qi). Située en plein coeur du Qi, cette infrastructure permet de tester sur le terrain et dans des conditions réelles des applications technologiques concrètes qui pourront améliorer et simplifier le quotidien des Québécois. Cette collaboration unique permet de regrouper dans un vaste terrain d'étude l'expertise, le savoir et la technologie nécessaire au déploiement de plusieurs jalons de la vie intelligente, notamment la technologie 5G et l'Internet des objets.

Le Laboratoire est un modèle de collaboration dans lequel la communauté, le milieu universitaire, l'industrie et l'administration municipale contribuent au rayonnement de la métropole comme chef de file de la prochaine révolution technologique. Il est également reconnu par le gouvernement du Québec comme Centre d'excellence en réseau évolué de prochaine génération et Internet des objets. Les centres d'excellence visent à favoriser le développement de domaines prometteurs associés au secteur des TIC québécois de manière à faciliter la création et la commercialisation de solutions d'affaires numériques et à accélérer le développement de PME et d'entreprises en démarrage dans ces domaines.

