Le CN mise sur une reprise disciplinée et la croissance

MONTRÉAL, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui la mise en oeuvre d'un plan de reprise après la fin de la grève qui a duré huit jours.



« Le CN reste concentré sur la croissance et a déjà amorcé la reprise de ses activités alors que nos employés reprennent leurs quarts de travail normaux », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « Nous mettrons principalement l'accent sur la sécurité en instaurant un processus de retour discipliné et progressif, afin d'éviter de congestionner les endroits de la chaîne d'approvisionnement les plus vulnérables. »

Durant les huit jours qu'a duré la grève, le réseau du CN fonctionnait à 10 % de sa capacité. Chaque journée de grève peut provoquer plusieurs jours de retard, ce qui prolonge le retour du réseau à son état pleinement opérationnel d'avant-grève.

Au fil des prochains jours, le CN continuera la mise en oeuvre de son plan de reprise et demeurera en communication directe et étroite avec les clients du chemin de fer afin de mesurer ses progrès.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis.

