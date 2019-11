JLL Canada a amassé plus de 100 000 $ au profit du Club des petits déjeuners





TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - JLL Canada a annoncé aujourd'hui avoir amassé 103 000 $ au profit du Club des petits déjeuners durant son Mois de bienfaisance. Au cours des quatre dernières semaines, les bureaux canadiens de JLL ont organisé une série de tournois de quilles et de basketball qui ont réuni la communauté immobilière afin de recueillir des fonds pour cet organisme de bienfaisance.

JLL Canada contribue activement à aider les enfants dans le besoin depuis 2015, l'année où elle s'est associée au Club des petits déjeuners, ayant amassé 458,000 $ à ce jour pour l'organisme. Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners du Canada nourrit le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible d'enfants ait accès à un petit déjeuner nutritif le matin avant l'école, dans un environnement favorisant l'estime de soi et la confiance. Bien plus qu'un programme de petits déjeuners, l'organisme fait la promotion des valeurs fondamentales que sont l'engagement, l'épanouissement et l'atteinte de l'autonomie, en plus d'être adapté aux besoins spécifiques de chaque communauté. D'un océan à l'autre, le Club des petits déjeuners du Canada aide à nourrir plus de 243 000 élèves chaque jour, dans 1 809 écoles.

« Je suis extrêmement fière de l'engagement de JLL à appuyer la mission du Club des petits déjeuners, qui est d'aider les enfants à réaliser leur plein potentiel », a déclaré Vanessa Lester, directrice nationale du marketing chez JLL Canada. « J'aimerais exprimer notre sincère gratitude à nos clients qui nous ont soutenus dans cette belle cause. »

« Au Club des petits déjeuners, nous sommes extrêmement privilégiés d'avoir des partenaires tels que JLL Canada, qui se soucie suffisamment du bien-être des enfants pour créer un mois entier dédié à la philanthropie et organiser quatre collectes de fonds afin d'avoir un impact important dans la communauté », a déclaré Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. « En amassant des fonds et augmentant la visibilité quant au droit et au besoin de l'accès à un petit déjeuner nutritif, nous pouvons tous espérer pouvoir nourrir un jour chaque enfant afin qu'il réalise son plein potentiel. »



À propos de JLL

JLL (NYSE: JLL) est l'une des principales entreprises de services professionnels et de gestion d'investissements immobiliers au monde. Notre vision est de réinventer l'univers de l'immobilier et de créer des opportunités enrichissantes ainsi que des espaces propices à la réalisation des ambitions de chacun. Nous souhaitons bâtir un avenir meilleur pour nos clients, nos employés et nos communautés. JLL est l'une des sociétés faisant partie du palmarès « Fortune 500 » et, en 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards $. Au 30 septembre 2019, JLL exerçait ses activités dans plus de 80 pays et disposait d'un effectif mondial de plus de 93 000 personnes. JLL est le nom de marque et une marque déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour plus d'informations, visitez jll.com.

À propos du Club des petits déjeuners

Célébrant cette année son 25e anniversaire, le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243 500 enfants canadiens dans 1 809 établissements scolaires au pays.

