StorageMart, la première entreprise d'entreposage libre-service à figurer au palmarès des 125 meilleures entreprises pour la formation





Une entreprise de Columbia fera partie des 125 gagnants de 2020 de la revue Training; le classement sera dévoilé en février lors de la conférence et exposition Training 2020

COLUMBIA, Missouri, 28 novembre 2019 /CNW/ - StorageMart rejoint des géants mondiaux comme AT&T, MasterCard et Walmart au classement de la revue Training des 125 meilleures entreprises au monde pour la formation et le perfectionnement des employés. Ce classement, qui célébrera son 20e anniversaire, est basé sur un certain nombre de statistiques analytiques de l'industrie.

Lorsqu'on lui a posé des questions sur cette marque de reconnaissance, le directeur général des communications et de la formation de StorageMart, Garrett Harrington, a déclaré : « C'est un grand honneur pour StorageMart. Rien de tout cela n'aurait été possible sans les efforts déployés par l'ensemble des services de l'entreprise et les membres talentueux de notre équipe de formation. L'adhésion de nos services et leur volonté de collaborer pour innover et lancer de nouvelles initiatives nous distinguent vraiment. »

« Le service de formation de StorageMart a atteint un niveau supérieur en adoptant des méthodes novatrices de création et de diffusion de contenu qui stimulent les apprenants et provoquent un changement de comportement, tout en contribuant à l'avancement des initiatives clés de l'entreprise », souligne la rédactrice en chef de la revue Training, Lorri Freifeld. « La collaboration entre le service de formation et la haute direction qui était décrite dans le dossier de candidature au classement des 125 meilleures entreprises est particulièrement impressionnante. »

À propos de Training

La revue Training est une publication commerciale de premier plan à l'intention des professionnels de l'apprentissage, du perfectionnement et des ressources humaines. Depuis plus de 50 ans, elle est la ressource ultime pour l'innovation en apprentissage et en perfectionnement, que ce soit en version imprimée, en personne ou en ligne. La revue Training et les événements qu'elle organise sont produits par Lakewood Media Group.

À propos de StorageMart

Étant à l'origine un simple magasin de Columbia, au Missouri, StorageMart est devenue la plus importante entreprise privée et familiale du secteur de l'entreposage au monde. StorageMart est dirigée par la famille Burnam, qui exerce ses activités dans l'industrie de l'entreposage depuis quatre générations. Les valeurs fondamentales de la société visant à fournir un service facile, épuré et convivial à chacun des clients, StorageMart se consacre aussi à s'engager socialement au sein des collectivités qui l'accueillent par l'entremise de son programme Store It Forward. En 2018, la société a versé en dons plus de 281 000 $ à des oeuvres de bienfaisance et a offert des services de location gratuits d'une valeur de 520 000 $ à des oeuvres de bienfaisance à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Apprenez-en plus à l'adresse http://www.storage-mart.com.

