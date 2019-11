Adsum Groupe Conseil Inc. annonce la nomination de Fahd Bouayed au poste d'associé et chef des finances du groupe





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Henri-Jean Bonnis, associé et chef de la direction d'Adsum Groupe Conseil Inc. annonce aujourd'hui la nomination de Fahd Bouayed au poste d'associé et chef des finances du groupe. Diplômé de HEC Montréal, de l'Université de Virginie et de la London Business School, Fahd amène plus de 20 ans d'expérience en conseil de gestion, en stratégie organisationnelle et en transformation finance.

En plus d'accompagner les clients d'Adsum dans leur projets stratégiques, Fahd dirigera l'ensemble des activités opérationnelles et financières du groupe.

Tenant des titres CPA, CA, CFA et FRM, Fahd continuera à siéger sur le comité consultatif en matière d'information financière de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et au sein du conseil d'administration de CPA Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Fahd au sein de notre équipe de direction, a déclaré Henri-Jean Bonnis, associé et chef de la direction d'Adsum Groupe Conseil. »

Fondée à Montréal en 2014, Adsum Groupe Conseil Inc. connait une croissance fulgurante, devenant par le fait même la firme conseil de confiance privilégiée des entreprises québécoises pour la mise en oeuvre concrète de leurs stratégies. - adsumconseil.com.

