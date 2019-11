Une nouvelle application permet aux personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin de gérer leur santé et leur bien-être





TORONTO, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement à améliorer la qualité de vie des plus de 250 000 Canadiennes et Canadiens atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin, Crohn et Colite Canada est fière de lancer MonVentre, une application unique en son genre conçue pour aider les patients à prendre en main leur santé et leur bien-être.



« En tant qu'organisation axée sur les patients, nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie de toutes celles et tous ceux qui sont atteints de la maladie de Crohn ou de la colite tandis que nous continuons d'ouvrir la voie à la découverte de remèdes », indique Mina Mawani, présidente et directrice générale, Crohn et Colite Canada. « Nous avons conçu MonVentre pour fournir aux patients un outil pratique qui les aidera à s'impliquer davantage dans les décisions relatives à leurs soins, et qui facilitera les conversations avec leurs fournisseurs de soins. »

La conception de l'application et ses caractéristiques sont fondées sur des discussions menées auprès de membres de la communauté de patients, des aidants et des fournisseurs de soins pour s'assurer de répondre aux besoins et aux intérêts réels des utilisateurs.

L'application MonVentre est offerte pour les appareils iOS et Android et comprend un tableau de bord personnalisé présentant un contenu éducatif fondé sur les besoins et intérêts particuliers du patient. Elle permet de donner une vision globale du parcours du patient avec la maladie en effectuant un suivi quotidien de ses symptômes et de ses activités. L'application permet également d'enregistrer des renseignements à partager avec les fournisseurs de soins, ce qui aidera les patients à prendre en charge leur santé et leur bien-être au quotidien, entre les rendez-vous.

« Aucune autre application n'offre un tel soutien. En notant mes symptômes et mes activités chaque jour, j'arrive mieux à comprendre ce que je ressens et à quoi ressemble une journée normale. J'aurais aimé avoir une application comme celle-là lorsque j'ai reçu mon diagnostic, cela m'aurait aidé à mieux gérer ma maladie plus tôt », affirme Jordan LoMonaco, un analyste en veille économique de Toronto atteint de la colite ulcéreuse depuis six ans. « MonVentre offre également de nombreuses ressources éducatives. C'est très pratique pour ceux qui ont reçu leur diagnostic récemment et qui souhaitent en savoir plus sur la maladie ou pour ceux qui recherchent des réponses sur des sujets précis. L'application est une véritable mine de connaissances. »

Un système de soutien évolutif

Fournie par Crohn et Colite Canada, l'application MonVentre est sécuritaire et évolutive, et elle permettra de relier les patients à des organisations du monde entier, ce qui contribuera à la recherche et à la collecte de données sur ces maladies pénibles.

« Nous avons créé cette application de façon à ce qu'elle puisse évoluer constamment en fonction des besoins des patients, explique Mme Mawani. Nous avons employé une technologie extrêmement adaptable. Nous continuerons d'être à l'écoute de nos communautés pour perfectionner l'application et lui ajouter d'autres fonctionnalités. »

L'application MonVentre sera intégrée au réseau PACE (Promoting Access and Care through Centres of Excellence), l'un des plus importants programmes de recherche clinique sur la maladie de Crohn et la colite au Canada.

« Nous sommes enchantés à l'idée de mettre à l'essai l'application MonVentre dans les centres d'excellence du réseau PACE dédiés aux MII partout au Canada », affirme Dr Neeraj Narula, co-responsable d'un projet du réseau PACE à l'Université McMaster. « Cet outil présente un fort potentiel pour améliorer davantage la qualité des soins fournis aux patients atteints de ces maladies. »

Pour en savoir plus sur l'application MonVentre, visitez le site crohnetcolite.ca/MonVentre .

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada est le seul organisme national de bienfaisance composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Nous sommes le deuxième organisme de bienfaisance offrant le plus de financement au monde à la recherche médicale sur la maladie de Crohn et la colite. Par l'intermédiaire de nos programmes à l'intention des patients et de nos activités de défense des droits, nous aidons les personnes atteintes de ces maladies auto-immunes chroniques qui amènent le corps à attaquer les tissus sains, ce qui provoque une inflammation d'une partie ou de la totalité du tube digestif. Pour en savoir plus, visitez le site crohnetcolite.ca.

