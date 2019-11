Zoomlion dévoile son tout dernier malaxeur à mortier Duo-mix spécialisé pour l'impression de construction 3D





SHANGHAI, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La filiale en propriété exclusive de Zoomlion, m-tec, a lancé pour la toute première fois son malaxeur à mortier Duo-mix à Shanghai, en Chine, le 5 novembre. La nouvelle solution, qui permet de construire une maison à 2 étages de 60m2 en deux semaines, est désormais en vente dans plus de 100 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord.

L'adaptable Duo-mix est spécialement conçu pour le mortier utilisé dans l'impression de construction 3D. Il peut traiter tous les produits de mortier sec standard, des matériaux en sac aux matériaux en silo jusqu'aux matériaux pour enduit de seau d'une taille de grain allant jusqu'à 4mm.

Duo-mix peut être connecté avec des robots en aval pour une impression 3D, et produire du béton haute performance dotés d'une résistance élevée à la compression. Il peut également ajuster précisément la vitesse de construction selon les besoins du projet, assurant ainsi la résistance de chaque couche de mortier tout en maintenant une capacité adhésive optimale, même sous des conditions humides.

Le Duo-mix convient tout particulièrement aux projets de construction à budget limité et dont les délais sont serrés, tels que les sites d'exposition, les parcs d'attraction et les sites lieux de conférence. L'équipement permet également un contrôle externe via une application mobile pour fournir une automatisation de niveau supérieur intégrée.

Il peut aussi améliorer la qualité de la construction, l'environnement du site de construction et résoudre les problèmes de pénurie de main d'oeuvre en utilisant une technologie d'acheminement et de pulvérisation automatique pour des projets allant jusqu'à 60m de largeur et 30m de hauteur.

« Alors que les gens s'efforcent d'améliorer leur qualité de vie, nous pouvons constater une demande croissante pour une construction de haute qualité et des sites de construction améliorés et plus sûrs », a déclaré Dr. Meiding, directeur général de Zoomlion m-tec. « Zoomlion continuera de promouvoir des technologies de construction encore plus innovantes, et de contribuer à améliorer le niveau de vie des gens dans le monde », a ajouté Dr. Meiding.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant du matériel d'ingénierie, du matériel agricole et des services financiers. La société vend aujourd'hui plus de 460 produits de pointe dans 55 lignes de produits couvrant dix catégories importantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036978/Zoomlion_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1036981/Zoomlion_2.jpg

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 09:27 et diffusé par :