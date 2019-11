GDI Services aux immeubles inc. annonce l'acquisition stratégique d'ESC Automation Inc.





LASALLE, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (TSX: GDI) (la « Société » ou « GDI ») est heureuse d'annoncer qu'elle et sa filiale en propriété exclusive, Ainsworth Inc. (« Ainsworth »), ont conclu une entente en vue d'acquérir ESC Automation Inc. et ses filiales américaines Delta Connects Inc. et New Patriot Energy Inc. (collectivement, « ESC »).

ESC est un important intégrateur de systèmes de bâtiment hautement réputé en Amérique du Nord, avec un impressionnant portefeuille de services comprenant l'installation et l'entretien de systèmes d'automatisation, de systèmes de sécurité, de systèmes CVC ainsi que de technologies plus récentes comme des systèmes de localisation en temps réel, d'analyse de bâtiments et de gestion énergétique. ESC, dont le siège social se trouve à Vancouver, en Colombie-Britannique, compte 12 établissements en Amérique du Nord, plus de 750 employés et plus de 10?000 installations réussies chez près de 3?500 clients.

L'acquisition renforcera considérablement les activités d'Ainsworth dans les systèmes d'automatisation des bâtiments au Canada et la positionnera comme maître-intégrateur de systèmes capable d'installer et d'entretenir de multiples types de systèmes de bâtiment et de technologies connexes. La force d'ESC dans la mise en place de systèmes d'automatisation des bâtiments dans l'Ouest canadien vient complémenter la solide plateforme mécanique, électrique et CVC d'Ainsworth dans la région, tandis que la présence considérable d'Ainsworth en Ontario et dans l'Est du Canada aidera à favoriser la croissance d'ESC sur le plan géographique.

Ainsworth prévoit acquérir ESC moyennant environ 73,5 millions de dollars, sans endettement, sous réserve de certains ajustements à la clôture, notamment au titre du fonds de roulement. L'acquisition sera financée au moyen des facilités de crédit existantes de GDI. ESC a enregistré des produits d'exploitation d'environ 143 millions de dollars au cours de la période de douze mois close le 31 juillet 2019 et a généré une marge du BAIIA ajusté, avant l'adoption de la norme IFRS 16, supérieure à la marge du BAIIA cible mondiale de GDI au cours de la période. À la clôture, le ratio de couverture de la dette totale sur le BAIIA de GDI devrait être d'environ 3,0 fois sur une base pro forma.

« Le regroupement d'ESC et d'Ainsworth créera un fournisseur de premier plan dans les systèmes de bâtiment et les services aux installation polyvalentes au Canada, avec plus de 2?400 employés dans toutes les provinces du pays et dans cinq États américains. Ensemble, nous serons en mesure de fournir à nos clients les solutions de systèmes de bâtiment les plus novatrices et les plus avancées sur le plan technologique, et nous serons en mesure d'entretenir, de réparer et de remplacer tous les systèmes et équipements d'une installation. Nous serons un véritable fournisseur multiservices pour les bâtiments d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI.

Raymond Rae, cofondateur d'ESC, a déclaré : « Le dévouement de nos employés a fait d'ESC un chef de file dans notre domaine, et nous considérons le regroupement avec GDI comme une occasion de bonifier les services offerts à nos clients. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles d'Ainsworth, car cette union s'inscrit dans l'évolution stratégique d'ESC. »

L'acquisition est assujettie à l'approbation du Bureau de la concurrence, à l'obtention de certains consentements de tiers ainsi qu'à d'autres conditions de clôture habituelles. Sous réserve de l'obtention des approbations et autorisations requises des autorités de réglementation et du respect ou de la levée des autres conditions de clôture, il est prévu d'achever l'acquisition d'ESC en janvier 2020.

GDI est un chef de file dans la prestation de services commerciaux aux immeubles, qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États?Unis tels que des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI dans la prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène et à la propreté, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique et électrique et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de restauration après sinistre et fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme «?pourrait?», «?devrait?», «?s'attendre à?», «?prévoir?», «?anticiper?», «?croire?», «?avoir l'intention de?», «?estimer?», «?prédire?», «?potentiel?», «?possible?», «?continuer de?» ou «?envisager?», ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI et d'Ainsworth, la réalisation et la date de clôture prévue de l'acquisition d'ESC ainsi que les avantages escomptés de l'acquisition d'ESC, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se fondent sur des facteurs et des hypothèses concernent notamment les prévisions et les occasions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires que GDI considère comme raisonnables à la date des présentes. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables, celles?ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Les sujets abordés dans ces énoncés sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats projetés, notamment, l'incapacité éventuelle d'obtenir les approbations gouvernementales requises dans le cadre de l'acquisition d'ESC ou de satisfaire aux autres conditions de l'acquisition selon les modalités et le calendrier prévus, le risque que l'entreprise existante et acquise ne soit pas intégrée avec succès, le risque que les économies de coûts et les synergies attendues de l'acquisition ne se réalisent pas entièrement ou qu'il faille plus de temps que prévu pour les réaliser, les perturbations liées à l'acquisition qui pourraient rendre plus difficiles le maintien des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs et l'effet de la conjoncture économique générale. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni considérer qu'elle est valable à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

