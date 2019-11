Xinhua Silk Road : Chery lance Tiggo 7, son nouveau concept de SUV sur le Salon international de l'automobile de Guangzhou





PÉKIN, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le constructeur automobile chinois Chery a lancé Tiggo 7, son nouveau concept de SUV, à l'occasion du 17e Salon international de l'automobile de Guangzhou qui a ouvert ses portes le 22 novembre à Guangzhou.

Bénéficiant d'une finition « bleu nuit », le nouveau concept de SUV, fabriqué en série, représente l'évolution du concept de design de Chery, « Life in Motion 3.0 », qui intègre non seulement l'essence des styles orientaux et occidentaux, mais demeure aussi attentif au design moderne international.

Le nouveau modèle de SUV est équipé de la combinaison de puissance 1.6TGDI + 7DCT, qui est le premier moteur 1.6TGDI ayant des droits de propriété intellectuelle indépendants pour une marque chinoise.

Parallèlement à cela, Chery a apporté sur la scène huit autres modèles de voitures sous ses deux lignes phares, qui ont à leur tête la nouvelle génération Tiggo8 et Ariza GX.

Le constructeur automobile a également présenté trois produits qui représentent ses dernières prouesses technologiques, à savoir sa transmission à variation continue CVT25, sa transmission hybride DHT et le moteur de troisième génération à injection directe dans le cylindre et à turbocompresseur, ACTECO 1.6TGDI, qui a récemment remporté le titre de « coeur de la Chine » des 10 meilleurs moteurs de l'année.

Lors de la conférence de presse, Gu Chunshan, directeur du centre technologique des groupes motopropulseurs de Chery, a révélé que Chery va présenter, à l'avenir, les trois solutions de puissance suivantes : un moteur hybride 1.5t et 48V à plus faible régime, un moteur 2.0TGDI de nouvelle génération, ainsi qu'une version hybride 1.5TGDI avec une boîte de vitesse hybride DHT.

Entre janvier et octobre 2019, Chery a vendu au total 577 000 véhicules, parmi lesquels ses modèles développés de manière indépendante ont connu une croissance de 6,7 % en glissement annuel. En octobre, les ventes de Tiggo8 se sont chiffrées à 13 152 unités et enregistrent donc une croissance mensuelle de 10,6 % et une croissance annuelle de 80,2 %.

