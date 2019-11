Première nouvelle molécule rétinoïde approuvée en plus de 20 ans





PrAKLIEF®, crème de trifarotène 50 mcg/g, est un rétinoïde de nouvelle génération dont

l'efficacité dans le traitement de l'acné du visage et du tronc est éprouvée

THORNHILL, ON, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Galderma, un chef de file mondial qui s'efforce de répondre aux besoins croissants en matière de soins de la peau, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé AKLIEF®, crème de trifarotène 50 mcg/g (AKLIEF), pour le traitement topique de l'acné du visage et/ou du tronc chez les patients de 12 ans et plus.

AKLIEF est la première nouvelle molécule rétinoïde à recevoir l'approbation de Santé Canada pour le traitement de l'acné en plus de 20 ans1, 2, 3,4. Il s'agit du seul rétinoïde topique qui cible sélectivement le récepteur de l'acide rétinoïque (RAR) de type gamma, le RAR le plus courant dans la peau5,6,7. En outre, AKLIEF est le premier traitement topique étudié dans le but précis de traiter l'acné du visage (front, joues, nez et menton) et du tronc (poitrine, épaules et dos), objectif pour lequel il est maintenant éprouvé, offrant ainsi aux professionnels de la santé et aux patients canadiens atteints d'acné une autre option thérapeutique3.

« Cette nouvelle approbation marque une étape importante dans le traitement efficace de l'acné au Canada, en particulier de l'acné du tronc, a déclaré la Dre Melinda Gooderham, dermatologue et directrice médicale du Centre de dermatologie SKiN et du Centre de recherche SKiN de Peterborough, en Ontario. Ce rétinoïde de nouvelle génération constitue une excellente nouvelle pour les médecins et les patients. Les données cliniques probantes démontrent qu'AKLIEF atténue les lésions inflammatoires du visage, du dos et de la poitrine tout en présentant de faibles concentrations systémiques. Ces caractéristiques assurent l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité d'AKLIEF, le rendant particulièrement utile pour le traitement des lésions d'acné qui apparaissent sur de vastes surfaces de la peau, comme le dos et la poitrine, chez certains patients atteints d'acné. »

À propos des essais cliniques de phase III

L'approbation d'AKLIEF par Santé Canada est étayée par les données de deux essais cliniques pivots de phase III sur l'utilisation d'AKLIEF administré une fois par jour chez des patients atteints d'acné modérée du visage et du tronc3. Les deux essais cliniques (identiques) de 12 semaines, multicentriques, à double insu, avec groupes parallèles, véhicule et répartition aléatoire, menés auprès de 2 420 patients, ont démontré qu'AKLIEF a atténué significativement les lésions inflammatoires du visage (dès la deuxième semaine) et les lésions du dos, des épaules et de la poitrine (dès la quatrième semaine) comparativement au véhicule (p < 0,05)3. AKLIEF a été bien toléré lorsqu'il a été utilisé sur le visage, le dos, les épaules et la poitrine3.

« L'approbation d'AKLIEF va dans le sens de notre volonté de changer le paradigme de la façon dont même les maladies de la peau les plus courantes et les plus frustrantes, y compris l'acné, sont traitées, a déclaré Thibaud Portal, Ph. D., vice-président de Galderma Monde, Produits sous ordonnance. Nous sommes heureux d'ajouter cette nouvelle option thérapeutique, dont l'efficacité dans le traitement de l'acné du visage et du tronc est éprouvée, à notre gamme de produits novateurs et différenciés contre l'acné. »

AKLIEF devrait être offert au Canada à compter de janvier 2020 (sur ordonnance seulement). Il sera fourni dans une pompe de 75 grammes.

À propos de l'acné

L'acné est la maladie de la peau la plus répandue au Canada, touchant chaque année jusqu'à 5,6 millions de Canadiens, dont environ 80 % des jeunes8. Elle survient lorsque des cellules mortes de la peau obstruent des pores, ce qui entraîne une accumulation de sébum, une substance huileuse produite par les glandes sébacées7. Les bactéries présentes dans les pores, nommées Cutibacterium acnes (C. acnes), peuvent contribuer au blocage et à l'inflammation des pores; elles se manifestent par des rougeurs, une enflure et du pus qui peuvent accompagner les lésions d'acné7. L'acné du visage est la manifestation la plus courante et souvent la plus visible de la maladie. Plus de la moitié des personnes atteintes d'acné du visage (52 %) présentent également une acné du tronc9. L'acné de l'adulte a tendance à toucher plus les femmes que les hommes; cette forme d'acné est de plus en plus courante chez les femmes dans la vingtaine et au-delà10. On croyait autrefois que l'« acné du dos » touchait principalement les hommes, mais elle est également présente chez les femmes7,8,9,11. L'acné peut déclencher des symptômes de dépression ainsi que des sentiments d'image corporelle négative et de faible estime de soi7,10.

À propos d'AKLIEF®, crème de trifarotène 50 mcg/g3

AKLIEF est un rétinoïde indiqué pour le traitement topique de l'acné vulgaire du visage et/ou du tronc chez les patients de 12 ans et plus.

La monographie canadienne complète de la Crème AKLIEF est accessible ici.

À propos de Galderma

Fondée en 1981, Galderma est la plus grande société indépendante internationale dédiée à la dermatologie; elle est maintenant présente dans plus de 100 pays, et possède une vaste gamme de produits traitant diverses affections dermatologiques. Galderma est un leader dans la recherche et le développement de solutions pour la peau scientifiquement rigoureuses et médicalement éprouvées. Travaillant de concert avec des professionnels de la santé du monde entier pour répondre aux besoins des personnes en matière de soins de la peau tout au long de leur vie, la société vise à changer la façon dont le monde perçoit les soins de la peau. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.galderma.ca.

