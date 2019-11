Italian Exhibition Group: D'Italie, le business de la confiserie artisanale internationale





RIMINI, Italie, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'Espagne, l'Allemagne et la France seront les pays les mieux représentés au SIGEP, le salon international de la glace, de la pâtisserie, de la boulangerie et du café artisanaux, organisé par Italian Exhibition Group (IEG), en Italie, au Centre d'exposition de Rimini du 18 au 22 janvier 2020 parallèlement à A.B. Tech Expo, le salon de la technologie et des produits pour la boulangerie. Cependant, le pourcentage d'exposants internationaux, égal à 20%, avec des marques étrangères de plus de 30 pays, est en constante augmentation dans les différents pays d'origine, résultant en un salon professionnel où le commerce, l'internationalité et la formation supérieure occupent une place centrale.

Le SIGEP 2020 offrira également plus d'espace aux rencontres d'affaires internationales avec les principaux marchés. Et l'intérêt du monde des associations étrangères augmente. En fait, grâce à la 9e Coupe du monde de la glace, la compétition la plus importante au monde pour les glaces artisanales avec le Mexique, Singapour, la Malaisie, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, la Pologne, l'Argentine, la Colombie et la Hongrie qui participent tous à cette compétition, le SIGEP peut se vanter de collaborations avec la Confédération nationale des glaciers de France, Anhcea - Asociación nacional de heladeros artesanos (Espagne), Afadhya - Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Argentine), Uniteis - Association dei Gelatieri Italiani en Allemagne et la Pastry Alliance à Singapour.

L'édition 2020 verra également le retour de The Star of Sugar, une compétition unique et spectaculaire qui consiste à créer de magnifiques sculptures en sucre, et le concours international de boulangerie Bread in the City, maintenant à sa 4e édition avec 8 équipes en compétition pour la victoire : Hollande, Espagne, Pérou, Japon, Chine, Suisse, Allemagne et Taïwan. De plus, l'Association russe de la crème glacée, qui regroupe les producteurs industriels de crème glacée en Russie, et l'association des restaurateurs du Québec (ARQ - Association Restaurant Quèbec), seront également présentes.

Dans le domaine du café, la SCA, Specialty Coffee Association (l'association qui, depuis trois ans, réunit les associations SCAA européenne et américaine) sera également présente.

Grâce à l'ITA-Italian Trade Agency, le SIGEP à Rimini accueillera également les délégations d'acheteurs internationaux d'Asie du Sud-Est, des Émirats arabes unis, d'Afrique du Nord et de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, des États-Unis et de divers pays d'Amérique du Sud. Des actions complémentaires ont également été mises en oeuvre par le réseau de conseillers régionaux d'IEG en Inde, en Afrique du Nord et du Sud, en Amérique centrale et australe, en Asie du Sud-Est et dans plusieurs marchés européens, tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et les pays du Benelux, l'Espagne, la Pologne, la Russie et les Républiques de la CEI.

