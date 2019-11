Xinhua Silk Road : les modèles SERES SF5 font leurs débuts au Salon international de l'auto de Guangzhou 2019





PÉKIN, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La jeune entreprise chinoise de véhicules électriques SERES a apporté deux modèles de son SF5, nouveau véhicule utilitaire sportif (SUV) aux performances de voiture de sport au 17e Salon international de l'auto de Guangzhou, lequel a ouvert ses portes le 22 novembre.

La Société a dévoilé une version purement électrique et une version étendue de la gamme électrique du SF5 à l'occasion du Salon, en même temps que sa gamme développée en interne, étendue et hautement efficace de générateurs, de châssis et de blocs de batteries.

La version purement électrique du SF5 est alimentée par un bloc de batteries de 90 kWh, avec une autonomie de plus de 500 km. La version à autonomie étendue est équipée d'un bloc de batteries de 35 kWh permettant une conduite purement électrique avec une autonomie utile de 150 km, et, après mise en marche du rallongement d'autonomie, elle assure à la fois le chargement et le ravitaillement en carburant afin que le conducteur ait l'esprit libre de tout souci pour poursuivre son voyage.

En plus de ceci, le SERES SF5 arbore des performances élevées comparables à celles d'une voiture de sport. Alimenté par son système d'entraînement électrique développé en interne, le SF5 peut atteindre une puissance maximale de 510 kW et un couple maximal de 1040 Nm, la version à autonomie étendue demandant moins de 4,8 secondes pour une accélération de 0 à 100 km/h. Les deux versions se présentent en modèle à roues avant motrices ou à quatre roues motrices.

D'après SERES, le SF5 vient juste de terminer une expérience de quelque 10 000 km de trajets dans des conditions météorologiques extrêmes dans l'ouest de la Chine au Sichuan, au Tibet et au Xinjiang, démontrant ainsi sa fiabilité technique et sa qualité de produit.

Depuis la fin de 2018, la Société a réalisé cinq millions de kilomètres d'essais de conduite dans des villes de Nouvelle-Zélande et de Chine sous des climats extrêmes comme Yakeshi, Heihe, Turpan et Sanya.

« Grâce à sa technologie de base mise au point en interne et à l'amélioration de ses produits, SERES mène à bien le développement durable et expose les technologies chinoises dominantes dans le domaine des moteurs électriques purs et les technologies de moteurs hybrides intelligents, ce qui caractérise sa compétitivité fondamentale, » a commenté Xu Jianqiao, directeur général adjoint exécutif de SERES.

« Dans l'avenir, cette société chinoise des véhicules électriques implantée à Chongqing continuera à s'appuyer sur les technologies de base pour soutenir son développement et ses clients dans son objectif de finition de produits, » a observé Xu en parlant des entreprises de véhicules fonctionnant aux énergies nouvelles, et exposées à la concurrence des marques étrangères.

