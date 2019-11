Couverture de services en chirurgie générale et en obstétrique - La ministre McCann annonce la signature d'une entente avec les médecins spécialistes





QUÉBEC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, est fière d'annoncer qu'une entente a été conclue avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) pour le déploiement d'une couverture régionale dans tous les hôpitaux du Québec en chirurgie générale et en obstétrique. Cette entente concerne notamment des régions plus à risques comme Amqui au Bas-Saint-Laurent et Shawville en Outaouais.

Par l'entremise de la création de groupes concertés de médecins spécialistes remplaçants, les plans provinciaux permettront d'assurer une prestation continue des soins et de limiter les ruptures de services dans ces deux spécialités, à l'instar du plan en anesthésie déjà en vigueur depuis plus d'un an, qui donne de bons résultats.

Les chirurgiens offriront des soins de chirurgie générale dans leur communauté et pourront, s'ils ont la formation nécessaire, procéder à des césariennes dans les établissements en région éloignée. Des mécanismes de soutien d'urgence seront aussi déployés, par l'entremise d'équipes volantes en chirurgie et en obstétrique.

Citations :

« Les patients des régions ont le droit de recevoir des services spécialisés de base près de chez eux. Nous avons travaillé très fort afin de trouver des solutions durables qui permettront d'éviter ces situations préoccupantes et de s'assurer que les usagers reçoivent les soins appropriés, dans l'ensemble des régions du Québec. Je remercie la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour son étroite collaboration. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Les médecins spécialistes veulent soigner les Québécois et offrir la meilleure couverture possible sur le territoire. Les deux nouvelles ententes constituent un nouveau modèle de couverture en région qui permet de pallier la pénurie d'effectifs médicaux spécialisés. J'offre à la ministre de la Santé et des Services sociaux mon entière collaboration pour aller plus loin et rapprocher l'offre de service spécialisée des patients en utilisant des outils modernes comme la télémédecine, la consultation électronique ou le soutien aux équipes à distance. »

Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Faits saillants :

Les plans en obstétrique et en chirurgie générale seront en vigueur à compter du 1er décembre 2019. Comme cela a été le cas pour l'anesthésiologie, ces mesures seront déployées de manière progressive et elles seront financées à même l'enveloppe globale dédiée à la rémunération des médecins spécialistes.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :