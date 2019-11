/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les arts du cirque à l'honneur ce jeudi, 10 h 30!/





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - En présence de membres de la communauté circassienne de Montréal, Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Mme Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la culture et de la diversité montréalaise, invitent les représentants des médias à un événement portant sur l'annonce d'un changement de toponyme dans la Cité des arts du cirque du quartier de Saint-Michel.

DATE : Jeudi 28 novembre 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Siège social international du Cirque du Soleil

8400, 2e Avenue - Entrée A

Montréal (QC) H1Z 4M6



Séance de photos prévue pour les journalistes présents.

