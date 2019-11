Places d'hébergement achetées dans les CHSLD privés - Aucune négociation n'est en cours pour corriger la situation d'iniquité intenable pour les CHSLD privés au Québec





LAVAL, QC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Contrairement à ce qu'a prétendu hier la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, il n'y a malheureusement aucune négociation en cours pour tenter de trouver une solution, de façon temporaire ou permanente, à la situation d'iniquité de financement qui persiste depuis des années, notamment entre les établissements privés et publics au Québec. L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (l'AELDPQ), un regroupement de 34 CHSLD privés non conventionnés, réitère l'importance de corriger cette situation qui est devenue critique et insoutenable pour l'ensemble de ses membres, avec des conséquences néfastes sur le maintien des conditions de vie des personnes aînées qu'ils hébergent.

Précisons que la dernière rencontre entre l'AELDPQ et le gouvernement remonte au mois d'avril dernier. Depuis, aucune information n'a été communiquée à l'Association de la part du gouvernement. Par ailleurs, la dernière demande de rencontre effectuée par l'AELDPQ auprès de la ministre Marguerite Blais ainsi qu'auprès du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, le 21 novembre dernier, est toujours sans réponse.

Rappelons que l'ensemble des CHSLD privés non conventionnés offrent actuellement 4 000 places d'hébergements pour les personnes aînées. Ils sont des partenaires privilégiés du gouvernement puisque plus de 70 % de ces places sont achetées par le réseau public de la santé. Toutefois, un CHSLD privé reçoit en moyenne pour un résident, 36 000 $ de moins par année pour une place d'hébergement achetée par le gouvernement, comparativement à un CHSLD public. Afin d'assurer le maintien d'une offre de soins et de services adéquate, le financement de ces places d'hébergement doit dès maintenant être revu à la hausse.

De plus, compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe durement le secteur de la santé au Québec et des négociations en cours dans le réseau public, il est de plus en plus difficile pour les membres de l'AELDPQ de réussir à attirer et retenir le personnel nécessaire pour répondre aux besoins de leur clientèle et rencontrer les normes gouvernementales exigées. Or, un financement juste et équitable de la part du gouvernement permettrait notamment de rehausser les conditions salariales des préposés aux bénéficiaires et des infirmières auxiliaires qui travaillent en CHSLD privés.

Précisons par ailleurs que le salaire moyen de base à l'embauche d'un préposé aux bénéficiaires est actuellement de 20,50 $/h en CHSLD public, et seulement de 13 $/h en CHSLD privé. Avec l'augmentation imminente des salaires des préposés aux bénéficiaires oeuvrant dans le secteur public, cet écart salarial risque de se creuser davantage si le gouvernement ne corrige pas d'abord cette situation.

Citation

« Le gouvernement doit passer de la parole aux actes. La difficulté à recruter et à conserver nos employés met à risque la qualité des soins et des services que nous pouvons offrir aux personnes aînées. Nos aînés hébergés dans les CHSLD privés méritent d'avoir accès au même niveau de soins et de services que ceux hébergés dans les CHSLD publics. »

- Michel Nardella, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec est une association contemporaine et dynamique qui regroupe 34 CHSLD privés non conventionnés au Québec.

SOURCE Association des Établissements de Longue Durée Privés du Québec

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :