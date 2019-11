Invitation aux médias - Les 23es Journées annuelles de santé publique - Plus pertinentes que jamais





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À surveiller aujourd'hui aux Journées annuelles de santé publique (JASP)

Conférence principale

Démystifier les outils économiques pour favoriser l'équité sociale en santé

Catherine Haeck, professeure agrégée au Département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal

8 h 45 à 9 h 30

Salle : Montréal 1-4

La conférence est diffusée en direct sur la chaîne YouTube des JASP.

Thème : Mesures économiques et gains en santé

Les leviers de nature économique que la santé publique devrait connaître

Charles Séguin, professeur, Département des sciences économiques, Université du Québec à Montréal

10 h 35 à 11 h 10

Salle : Montréal 4

La mise en oeuvre des mesures économiques pour la prévention : les enjeux de l'acceptabilité sociale et politique

Ariane Bélanger-Gravel, professeure, Département de communication, Université Laval

11 h 10 à 11 h 40

Salle : Montréal 4

Thème : Architecture et santé

Utiliser l'architecture pour améliorer la santé des populations

Marie-France Raynault, professeure émérite en santé publique, Université de Montréal

10 h 35 à 10 h 55

Salle : St-Laurent 4-5

Le design actif : concevoir des bâtiments qui incitent à un mode de vie physiquement actif

Éric Robitaille, conseiller scientifique spécialisé, Institut national de santé publique du Québec

13 h 45 à 14 h

Salle : St-Laurent 4-5

Thème : Cancers professionnels

Les mésothéliomes sont-ils adéquatement déclarés

Louis Patry, spécialiste en médecine du travail, professeur agrégé de clinique, Université de Montréal, Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal/Direction de santé publique

11 h 10 à 11 h 30

Salon Bonaventure

Surveillance médicale et critères de reconnaissance des cancers d'origine professionnelle : le cas des pompiers

Tee L. Guidotti, diplomate, American Board of Toxicology; Fellow, Collège américain de médecine du travail et de l'environnement

11 h 30 à 11 h 50

Salon Bonaventure

Traduction simultanée de l'anglais au français

Thème : L'eau de baignade

Redonner accès à l'eau : le cas de la plage Verdun

Carole Fleury, conseillère scientifique, Service de l'eau, Ville de Montréal

13 h 45 à 14 h 20

Salle : St-Laurent 6

Et si la baignade pouvait vous rendre malade?

Émilie Lantin, agente de programmation, de planification et de recherche, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre/Direction de santé publique

Chantal Bonneau, conseillère en soins infirmiers, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre/Direction de santé publique

14 h 20 à 15 h

Salle : St-Laurent 6

Les journalistes sont invités à assister aux nombreuses conférences et à rencontrer les experts.

Pour tous les détails, consultez la programmation complète : www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques.

