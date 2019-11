Shoppers Drug Mart et SilverCloud Health offrent aux employeurs canadiens des solutions de premier plan en matière de traitement de la santé mentale par voie numérique





TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW/ - Shoppers Drug Mart a annoncé aujourd'hui son partenariat avec SilverCloud Health, un chef de file mondial en matière de traitement de la santé mentale par voie numérique. Ce partenariat permettra aux employeurs canadiens d'ajouter à leur programme de prestations d'assurance-maladie la plateforme numérique de SilverCloud Health, basée sur la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Cette plateforme éprouvée en clinique pourra être utilisée par les employés aux prises avec des problèmes de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété.

Le groupe Solutions Santé de Shoppers Drug MartMC travaille de pair avec les employeurs canadiens qui offrent à leurs employés un programme de prestations d'assurance-maladie en leur donnant accès à des programmes et des services novateurs visant à soutenir la santé des employés.

« En tant que partenaire exclusif de SilverCloud Health au Canada, nous sommes heureux de permettre aux employeurs d'avoir accès à leur plateforme numérique de thérapie cognitivo-comportementale », indique Mark Rolnick, vice-président, Partenariats avec les tiers payeurs, et parrain du régime Innovations, chez Shoppers Drug Mart. « Les employeurs canadiens pourront ainsi compléter la couverture offerte en matière de pharmacothérapie, qui constitue souvent une part importante du traitement et du rétablissement des patients, avec une autre mesure thérapeutique à la fois novatrice et peu coûteuse. »

La thérapie cognito-comportementale (TCC) est un traitement psychologique qui s'est avéré efficace pour traiter une grande variété de problèmes, y compris la dépression, les troubles de l'anxiété et d'autres maladies mentales sérieuses. La TCC vise à mettre en question et changer les distorsions et comportements cognitifs, améliorer la régulation émotionnelle et élaborer des stratégies d'adaptation personnelles centrées sur la résolution de problèmes.

Les troubles de santé mentale comme la dépression et l'anxiété peuvent avoir un impact négatif sur la productivité et l'absentéisme en milieu de travail. Des études effectuées au Canada estiment qu'environ la moitié des employés atteints de dépression n'ont pas recours à un traitement. Les plus grands obstacles comprennent la stigmatisation, le manque d'accès aux soins de santé en raison de l'attente, de divers inconvénients et des coûts élevés (de nombreux programmes d'avantages sociaux offrent une couverture limitée en ce qui concerne la thérapie, ce qui peut entraîner le déboursé de sommes importantes).

Selon les données de la plateforme de santé mentale de SilverCloud Health, validées par des recherches cliniques, jusqu'à 70 % des personnes réussissent à se rétablir cliniquement.

La plateforme de SilverCloud Health comprend des programmes de coaching en matière de santé comportementale axés sur la dépression et l'anxiété, offerts par des travailleurs sociaux formés, ainsi que des programmes individuels axés sur la gestion du stress et la résilience.

« Une approche complète en matière de soins de santé doit inclure les soins de santé mentale. Les employeurs et le système de santé reconnaissent de plus en plus l'importance de la santé globale des employés. Le partenariat entre Shoppers Drug Mart et SilverCloud permet maintenant aux Canadiens d'avoir accès plus tôt et plus facilement à un traitement des troubles mentaux par voie numérique, visant à contrer la dépression, l'anxiété et le stress, et disponible en tout temps », affirme Ken Cahill, PDG et cofondateur de Silvercloud Health.

Étant elle-même un employeur de premier plan, Shoppers Drug Mart donne l'exemple en intégrant la plateforme de santé mentale de SilverCloud à son propre programme de prestations. « En tant que franchiseur d'un vaste réseau de pharmacies à travers le pays, nous sommes conscients de l'impact que peut avoir une mauvaise santé mentale sur les employés, leurs collègues et les clients qu'ils servent. Nous sommes heureux de promouvoir la thérapie cognito-comportementale par voie numérique et de l'offrir à tous les employeurs faisant partie de notre réseau et à leurs employés, et nous encourageons les autres employeurs à faire de même », dit Zebrina Kassam, vice-présidente principale, Ressources humaines, chez Shoppers Drug Mart.

Une analyse récente effectuée par Deloitte montre que le retour sur investissement pour les entreprises qui investissent dans la santé mentale de leurs employés est de 1,5:1. Un programme comme la plateforme de santé mentale de SilverCloud peut donc aider les employeurs à améliorer la santé de leurs employés et leurs résultats financiers.

À propos de Solutions Santé de Shoppers Drug Mart - Solutions Santé de Shoppers Drug MartMC est une division de Shoppers Drug Mart et Les Compagnies Loblaw Limitée, qui exploitent ou octroie des licences de pharmacies de détail à plus de 1 700 pharmacies au Canada. Par l'entremise de Solutions Santé de Shoppers Drug MartMC, Shoppers Drug Mart et Les Compagnies Loblaw s'engagent à aider les responsables de régimes et les assureurs à offrir aux employés des prestations d'assurance-maladie à moindre coût, en mettant l'accent sur l'amélioration des résultats en matière de santé.

À propos de SilverCloud Health - SilverCloud Health permet à des organisations en soins de santé d'offrir des soins thérapeutiques et des soins de santé par voie numérique, éprouvés en clinique, qui améliorent les résultats et favorisent un meilleur accès à ce type de soins, tout en en réduisant les coûts. La plateforme numérique de santé mentale primée de l'entreprise est le résultat de plus de 16 années de recherches cliniques effectuées par d'importantes institutions universitaires. Aujourd'hui, SilverCloud est utilisé par plus de 250 organisations à l'échelle mondiale. La plateforme a été validée par essais contrôlés à répartition aléatoire et par les données réelles de plus de 300 000 utilisateurs.

