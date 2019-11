Green Shield Canada nommée parmi les entreprises ayant la culture la plus admirée au Canada





TORONTO, 28 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Shield Canada (GSC), chef de file des fournisseurs de garanties de soins de santé et dentaires et entreprise à vocation sociale à grande portée, a été choisie dans le cadre du programme Canada's Most Admired Corporate CulturesMC(programme des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada).



Ce programme national, organisé par Waterstone Human Capital, récompense tous les ans les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour l'adoption d'une culture qui favorise l'amélioration du rendement et le maintien d'un avantage concurrentiel.

« Impossible de gagner des prix de ce genre sans compter sur des employés talentueux et dévoués, explique Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. Notre culture unique fait partie de notre ADN et elle est la clé de notre succès depuis notre fondation en 1957. Elle se base sur une mentalité axée sur la finalité, le client et l'esprit d'équipe, et rend nos employés très fiers de redonner aux collectivités locales et d'aider les gens à adopter un mode de vie plus sain. »

Mila Lucio, vice-présidente directrice, Ressources humaines et impact social renchérit : « Chez GSC, notre équipe est toujours prête à accomplir notre mission, qui consiste à fournir des solutions pertinentes afin d'améliorer la santé et le bien-être. L'enthousiasme dont elle fait preuve dans nos efforts de conscience sociale et les partenariats que nous concluons afin de créer de la valeur partagée sont inspirants, tout comme sa participation active à nos diverses initiatives sociales : de l'accent mis à l'échelle nationale sur la santé buccodentaire et la santé mentale aux divers organismes communautaires locaux que nous appuyons. De plus, nos employés se font un point d'honneur d'offrir un service à la clientèle exceptionnel, ce qui a stimulé le désir d'innover qui nous caractérise ainsi que la très forte croissance que nous avons connue au cours des dernières années. »

Le programme des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en est à sa 15e année. La liste de tous les gagnants a été publiée dans le National Post le 27 novembre.

« Ce qui est remarquable à propos des gagnants de cette année est leur adoption de la culture d'entreprise et la façon dont ils ont réussi à en faire un avantage concurrentiel, déclare Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président des prix Canada's Most Admired CEO, remis aux chefs de la direction les plus admirés au Canada. Chacun d'entre eux met la barre haute lorsqu'il s'agit d'instaurer une culture de la performance qui stimule en fin de compte la croissance de l'entreprise et alimente le rendement de ses équipes. »

Renseignements :

Service des médias, GSC

1 800 268-6613, poste 3409

media@greenshield.ca

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays. greenshield.ca

Communiqué envoyé le 28 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :