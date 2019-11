/R E P R I S E -- Avis de convocation médias - Des services de sage-femme enfin disponibles pour les familles du Grand Sud-Ouest de Montréal/





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles invite les représentants des médias à une conférence de presse afin de souligner le lancement de services de sage-femme pour les femmes et familles du Grand Sud-Ouest de Montréal. L'ajout des services de sage-femme à Pointe-Saint-Charles est en réponse à la demande de la population du quartier, une demande qui est en croissance constante. Être sur une liste d'attente lors qu'on est enceinte, c'est inacceptable. Plus de femmes pourront véritablement choisir qui les accompagne pour leur suivi de maternité, et où elles accouchent.

Quoi : Des services de sage-femme enfin disponibles pour les familles du Grand Sud-Ouest de Montréal Quand : Jeudi, 28 novembre 2019 à 16h Où : Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles (sous-sol), 1955 rue du Centre, Montréal, H3K 1J1 Qui : Prendront la parole : M. Luc Leblanc, coordonnateur général de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles et Mme Josée Ann Maurais, présidente du conseil d'administration citoyen de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

Mme Céline Bianchi, collectif Naître à la Pointe

Mme Mounia Amine, présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)

Mme Claudia Faille, responsable des services de sage-femme à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

Alicia Jenner, femme enceinte suivi par une sage-femme Des femmes, des familles ainsi que des représentants de divers organisations (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Ville de Montréal, CSN, Fondation OLO, Action-Gardien, etc.) seront présents sur place afin de démontrer leur appui.

