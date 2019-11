Un nouveau rapport compare les villes canadiennes en fonction de la santé financière des ménages





TORONTO, le 28 nov. 2019 /CNW/ - L'organisme Prospérité Canada et le Conseil canadien de développement social ont publié aujourd'hui un nouveau rapport comparant la santé financière des ménages des 35 plus grandes villes canadiennes.

Ce rapport, intitulé Urban Spotlight: Neighbourhood Financial Health Index findings for Canada's cities, produit dans le cadre d'une initiative en plusieurs phases commanditée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), classe les plus grandes villes du Canada (celles comptant plus de 100 000 habitants) en fonction de la santé financière globale des ménages et analyse les principaux facteurs qui sous-tendent celle-ci.

Les résultats du rapport sont fondés sur l'indice de santé financière à l'échelle du quartier, indice composé qui mesure la santé financière des ménages par quartier. Combinant des indicateurs liés aux revenus, à l'endettement, aux actifs et au niveau de pauvreté du quartier, cet indice fournit un aperçu plus global et plus précis de la santé financière des ménages que les seules statistiques sur le revenu. Les données utilisées pour établir l'indice de santé financière à l'échelle du quartier proviennent de WealthScapes, produit d'Environics Analytics.

Selon les résultats du rapport Urban Spotlight :

Calgary et Edmonton se situent en haut du classement, dépassant largement les autres villes;

Cinq villes peuvent être caractérisées comme « menant la grande vie », avec des revenus élevés et un patrimoine important, mais aussi un fort endettement. Toronto et Vancouver sont les exemples extrêmes de ce groupe qui compte aussi Calgary , Kelowna et Guelph ;

et sont les exemples extrêmes de ce groupe qui compte aussi , et ; Neuf villes peuvent être caractérisées comme « éprouvant des difficultés », avec des revenus, un patrimoine et un endettement moins élevés que la moyenne et un niveau de pauvreté plus élevé. Les villes qui correspondent à ce profil sont Halifax , Peterborough , Thunder Bay et Windsor , ainsi que certaines villes québécoises;

Les villes qui correspondent à ce profil sont , , et , ainsi que certaines villes québécoises; Cinq villes peuvent être caractérisées comme « vivant avec des moyens limités », affichant un profil semblable, mais avec un niveau de pauvreté moins élevé que la moyenne. Il s'agit de Moncton , Saint John , Belleville , Brantford et St. Catherine's-Niagara;

Il s'agit de , , , et St. Catherine's-Niagara; Quant aux villes avec de bons revenus moyens, mais un fort endettement et une épargne faible, leur situation financière, bien que satisfaisante pour le moment, peut être caractérisée comme « précaire » , car ces villes sont très vulnérables à de futures augmentations des taux d'intérêt et à une éventuelle récession. Il s'agit notamment de St. John's , Barrie , Oshawa , Regina et Abbotsford - Mission ;

, car ces villes sont très vulnérables à de futures augmentations des taux d'intérêt et à une éventuelle récession. Il s'agit notamment de , , , Regina et - ; Dix villes présentent un ratio dette-revenu supérieur à 150 % : Saskatoon , Calgary , Guelph , Victoria , Kelowna , Barrie , Oshawa , Toronto , Abbotsford - Mission et Vancouver .

« Le rapport Urban Spotlight montre que notre santé financière dépend beaucoup de l'endroit où l'on vit, a affirmé Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. Ce ne sont pas seulement les revenus, mais aussi les actifs et l'endettement qui déterminent notre santé financière globale. »

« Ce rapport fournit de l'information importante sur la santé financière des Canadiens, ce qui est très utile pour les organismes de réglementation, les décideurs et ceux qui aident les Canadiens à prendre des décisions de placement », a déclaré Lucy Becker, vice-présidente aux affaires publiques et aux services de formation des membres de l'OCRCVM.

Pour en savoir plus sur l'indice de santé financière à l'échelle du quartier, visitez le site www.nfhi.ca (en anglais seulement). Pour avoir un aperçu de la santé et de la vulnérabilité financières des ménages dans votre collectivité, consultez les cartes de la santé financière des collectivités (en anglais seulement).

À propos de l'OCRCVM

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, assure la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant appliquer des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de plus de 170 courtiers en placement canadiens et des quelque 29 000 employés inscrits qui y travaillent, dont la plupart sont communément appelés conseillers en placement. L'OCRCVM établit et fait appliquer également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté. L'organisme travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière financière qui permettront d'éliminer les barrières et aideront plus de Canadiennes et de Canadiens à prospérer. Le Groupe Banque TD est le cofondateur et le commanditaire du Centre pour l'éducation financière de Prospérité Canada. Pour en savoir plus sur Prospérité Canada et le Centre pour l'éducation financière, visitez le site http://prosperitecanada.org/.

