Psychiatrie : Un traitement controversé mis en place à l'Hôpital Jean-Talon





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Hôpital Jean-Talon à Montréal s'apprête à installer et mettre en fonction une machine à électrochocs.

Le comité Pare-Chocs, Action Autonomie le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal, l'Écho des femmes de la Petite Patrie ainsi que Le Rebond ressource alternative en santé mentale de la Petite Patrie, dénoncent cette dérive de la psychiatrie qui s'intensifie depuis quelques années.

« Alors que l'on peine à organiser des services de première ligne accessibles et de qualité, on ne trouve mieux que d'investir dans une technique qui date de plus de 80 ans et qui fait l'objet d'importantes contestations partout en occident1 » souligne Ghislain Goulet, porte-parole du comité Pare-Chocs.

« Nous réagissons vivement face à cette initiative et nous contestons ce virage vers l'utilisation d'une technique désuète, violente et déshumanisante plutôt que vers une proposition de solutions plus humaines et modernes2. » souligne madame Martinez, porte-parole de l'Écho des femmes de la Petite Patrie.

Les personnes visées par cette technique sont des personnes vulnérables, principalement des femmes et des personnes âgées. Deux électrochocs sur trois sont administrés à des femmes.

Dès 2003, un rapport d'expert commandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux concluait que « Les incertitudes quant à l'efficacité et aux risques de l'ECT demeurent importantes. Il est donc nécessaire de recueillir plus de données à cet égard. » On y énonçait aussi sept recommandations pour baliser l'utilisation des électrochocs. Mais aucune suite n'y a été donnée. Dainius P?ras, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé, affirmait que « Le traitement des personnes souffrant de dépression doit s'éloigner de la forte dépendance aux médicaments et aux interventions médicalisées et s'intéresser davantage à la lutte contre les inégalités et les « déséquilibres de pouvoir » qui sous-tendent souvent cet état. »

