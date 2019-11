Johanne Duhaime reçoit le prix Chef de l'information de l'année au Canada (Canadian CIO of the Year)





MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Johanne Duhaime, vice-présidente - Technologies de l'information et des communications à Hydro-Québec, est lauréate du prix Chef de l'information de l'année - pour le secteur public - au Canada. Ce titre lui a été décerné par l'Association canadienne de la technologie de l'information (ACTI), lors d'une cérémonie à Toronto.

Ce prix est remis chaque année à deux dirigeants dans le domaine des technologies de l'information, soit l'un du secteur privé et l'autre du secteur public. Madame Duhaime était l'une des huit finalistes dans la catégorie Secteur public.

« Je suis fier de Johanne et particulièrement ravi qu'un prix aussi prestigieux que le Canadian CIO of the Year lui soit décerné, affirme Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec. Elle est une gestionnaire chevronnée qui s'est illustrée en menant à bien de nombreux projets d'envergure et des transformations axées sur l'innovation. Elle a apporté une réelle valeur ajoutée à notre organisation, notamment en matière de gains de productivité. Si les TIC sont aujourd'hui au coeur de la transformation d'Hydro-Québec, c'est en grande partie grâce à sa clairvoyance. »

Les réalisations de Madame Duhaime et de ses équipes parlent d'elles-mêmes. En 2015, elle a entrepris la concrétisation d'un plan quinquennal pour améliorer la productivité et l'efficience en plus d'assurer une révision des méthodes de travail. En moins de trois ans, ce plan avait engendré des résultats impressionnants en termes d'efficacité et de performance.

Malgré cette rationalisation, la productivité a crû fortement au cours de la même période. Trois des projets menés par Mme Duhaime ont même valu à Hydro-Québec des prix OCTAS décernés par le Réseau Action TI, pour leur aspect créatif et novateur. C'est notamment le cas de l'outil Info-pannes, qui renseigne la clientèle en temps réel durant les interruptions de service.

À ces récompenses s'ajoutent un prix OCTAS Coup de coeur, attribué à l'outil Portrait de ma consommation à la suite d'un vote de nos clients. Cet outil permet à la clientèle de suivre son utilisation de l'électricité.

« Toutes nos félicitations à Johanne, ajoute David Murray, chef de l'exploitation d'Hydro-Québec et président d'Hydro-Québec Production. Grâce à son leadership dans la planification stratégique des technologies de l'information et des communications d'Hydro-Québec, Johanne apporte des améliorations dont les répercussions positives se font sentir dans toute la société d'État et dont l'impact durera encore longtemps. »

À propos de l'ACTI

L'Association de la technologie de l'information du Canada (ACTI) est le porte-parole du secteur canadien des technologies de l'information et des communications (TIC). Organisation au service du développement d'une économie numérique robuste et durable au Canada, elle est le lien vital entre les entreprises et le gouvernement.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec, qui fête cette année son 75e anniversaire, est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de production d'énergie propre du monde. Son énergie provient à plus de 99 % de sources renouvelables. L'entreprise offre à ses clients les tarifs d'électricité les plus bas de l'Amérique du Nord, tout en versant chaque année un dividende important au gouvernement du Québec.

