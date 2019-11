Elering : les exploitants de réseaux électriques vont créer une alliance facilitant l'accès aux données énergétiques afin de révolutionner le marché européen de l'énergie





TALLINN, Estonie, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- À Tallinn, en Estonie, les exploitants de réseaux d'Espagne, de France, du Danemark, de Finlande, de Pologne, de Lituanie, des Pays-Bas et d'Estonie ont signé une lettre d'intention visant à étudier le lancement d'une alliance qui reliera entre elles les données énergétiques de tous les Européens, de façon à ce que les entreprises énergétiques puissent accéder en toute sécurité à ces données et opérer dans tout pays européen sans barrières.

L'Europe s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie et de climat. L'intégration du marché des particuliers constitue une étape essentielle pour atteindre ces objectifs. À l'heure actuelle, les marchés des particuliers et des services sont extrêmement fragmentés, en raison des différences liées aux réglementations et aux accès aux données, ce qui empêche la diffusion de solutions d'efficacité et de flexibilité auprès des particuliers dans le secteur de l'énergie en Europe. Le « Clean Energy Package » (Forfait énergie propre) vise à y remédier, en exigeant l'interopérabilité des méthodes d'accès aux données.

Si elle prospère, l'initiative, menée par Elering, l'opérateur estonien des réseaux d'électricité et de gaz, permettra d'intégrer le marché des particuliers dans la pratique. Une évaluation des avantages réalisée par Pöyry indique que la valeur de l'intégration des données européennes représenterait au moins 200 millions d'euros par an.

« Elering a pour but de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l'UE et de valoriser les consommateurs en leur donnant plus de choix, en leur apportant de meilleurs services et des prix plus bas pour l'énergie, la flexibilité et l'efficacité », a déclaré Taavi Veskimägi, PDG d'Elering.

« L'accès sécurisé aux données permet aux entreprises de développer des outils numériques applicables à l'ensemble du marché européen, ce qui accroît la concurrence et offre de meilleurs prix et de meilleures opportunités au client final. Il s'agit de la prochaine étape de la transition énergétique, qui consiste à placer au coeur de son action les personnes et les solutions pour les foyers et les entreprises», a-t-il souligné.

L'Alliance pour l'accès aux données énergétiques vise à convenir de normes sur la façon d'obtenir des données de compteurs et d'envoyer des messages au marché de manière sécurisée. Il n'y aura pas de « super-centre » : les données circuleront directement entre les parties. Ce qui est fondamental, c'est la gestion du consentement : particuliers et entrepreneurs gardent le contrôle absolu de leurs données.

La conférence sur l'accès aux données énergétiques où la lettre d'intention a été signée est organisée par Elering en collaboration avec le ministère estonien des Affaires économiques et de la Communication et RTE, gestionnaire du réseau électrique français. La conférence fait suite à la déclaration de Tallinn sur l'énergie numérique (e-energy).

La lettre d'intention a été signée par Elering (Estonie), Red Eléctrica de España (Espagne), Réseau de Transport d'Électricité (France), PSE (Pologne), Fingrid (Finlande), Energinet (Danemark), TenneT (Pays-Bas) et ESO (Lituanie).

