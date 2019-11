Luxasia a décroché le premier prix pour le « meilleur service client dans le commerce électronique » et deux prix de bronze lors de la 2e édition des Asia eCommerce Awards 2019





SINGAPOUR, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Luxasia, acteur de premier plan de la distribution omnicanale de marques de cosmétiques de luxe dans la région Asie-Pacifique, a remporté la médaille d'or du meilleur service à la clientèle dans le commerce électronique et a aussi obtenu deux prix de bronze dans les catégories des meilleurs accomplissements dans le commerce électronique et du meilleur détaillant en ligne pour les produits de santé et les cosmétiques. Ces distinctions lui ont été remises lors de la cérémonie des Asia eCommerce Awards qui a eu lieu la semaine dernière. Ces prix récompensent les efforts, exemplaires dans le secteur, que déploie Luxasia pour donner les moyens aux marques mondiales de cosmétiques de luxe d'être très présentes dans le commerce électronique.

Organisés par le magazine Marketing et évalués par un jury indépendant composé de professionnels du marketing et d'experts du secteur, les prix récompensent l'excellence dans le commerce électronique, mettant en valeur le meilleur des marques, des détaillants en ligne, des agences et des facilitateurs en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« L'heureuse récompense que nous avons reçue dans les trois catégories est une claire reconnaissance de l'excellence de Luxasia dans la dynamisation du commerce électronique », a déclaré Manvi Kathuria, directrice générale régionale pour le commerce électronique chez Luxasia. « Notre capacité à nous mouvoir dans les méandres de l'exécution sur le marché, sans compromettre pour autant l'orientation client est notre principal facteur de différenciation. Ces capacités rares sont particulièrement recherchées par les marques mondiales de cosmétiques de luxe à l'heure de choisir leur partenaire de commerce électronique idéal. Nous sommes heureux de dépasser constamment les attentes dans ces domaines », a-t-elle ajouté.

Luxasia offre actuellement à plus de 150 marques un accès à guichet unique au plus grand réseau de vente au détail et de commerce électronique dans la région Asie-Pacifique. En plus de ses atouts traditionnels dans le commerce de détail de luxe, Luxasia voit plus de 50 spécialistes du commerce électronique s'associer à des équipes de marketing de marques sur le marché pour garantir une représentation des marques de luxe dans plus de 280 boutiques en ligne de marques. En Chine, par exemple, Luxasia a réussi à ouvrir la voie aux ventes en ligne pour accélérer le succès de marques de soins de la peau telles que Peter Thomas Roth et Dr. Brandt. Cela a généré plus de 200 millions d'impressions exprimées sur les réseaux sociaux et 1,6 million d'engagements en une seule et même année et cela a multiplié les ventes des marques et augmenté leur reconnaissance en Chine. Non seulement Luxasia positionne les marques sur les places de marché très prisées en Chine, comme TMall, Little Red Book, JD.com et Sephora.com, mais elle mobilise aussi des célébrités et des leaders d'opinion clés (KOL selon l'anglais) sur Weibo, Douyin et WeChat pour amplifier la portée et l'écho de ses marques auprès des consommateurs chinois.

« Nous avons fait des investissements stratégiques dans le commerce électronique au cours des trois dernières années, ce qui nous a permis de devenir le premier partenaire de diffusion omnicanale des marques de cosmétiques dans la région Asie-Pacifique. Nous avons dégagé des résultats exceptionnels qui représentent 30 fois la croissance du commerce électronique depuis 2016. D'ici à 2020, Luxasia va accélérer sa réussite dans le domaine du commerce électronique grâce à une coentreprise formée avec Purplle, le deuxième acteur du commerce électronique en Inde. Ceci va nous permettre, ainsi qu'à nos partenaires de marque, d'accéder au sous-continent indien dans son ensemble », a déclaré M. Wolfgang Baier, président-directeur général du Groupe pour Luxasia.

Non seulement Luxasia représente plus de 60 marques internationales de cosmétiques dans l'espace en ligne, mais elle compte parmi ses autres partenaires de commerce électronique des noms comme Safilo Group, Disney et LEGO.

