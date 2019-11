Fédération de l'industrie allemande BDI avant l'inauguration de la nouvelle Commission européenne : « La présidente de la Commission von der Leyen doit présenter sans tarder une stratégie industrielle moderne de l'UE. »





BERLIN, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Avant que la Commission européenne n'entre en fonction, Joachim Lang, directeur général de la Fédération de l'industrie allemande BDI, a déclaré : « La présidente de la Commission von der Leyen doit présenter sans délai une stratégie industrielle européenne moderne. »

« L'industrie allemande lance un appel à Ursula von der Leyen , présidente de la Commission européenne, pour qu'elle présente sans délai une stratégie industrielle moderne pour l'UE. Le renforcement de l'industrie en Europe doit être accéléré dans le cadre des initiatives annoncées pour les 100 premiers jours de son mandat en matière de politique climatique, environnementale et numérique. Seule une économie européenne forte permettra à l' Europe d'être socialement et politiquement forte.

La nouvelle Commission place à juste titre la question du développement durable au centre de la politique européenne. Les investissements dans la protection du climat et de l'environnement exigent une industrie compétitive. Sans elle, il n'y aura pas de solutions technologiques innovantes nécessaires pour faire face aux grands défis à venir. Pour la Commission, la viabilité future de l'industrie européenne doit être un objectif. Seule une base industrielle compétitive permettra d'atteindre les objectifs écologiques et sociaux ambitieux et contribuera à faire valoir les intérêts et les valeurs de l'UE dans le monde.

Le nouveau cycle législatif de l'UE commencera de facto au second semestre 2020. À ce moment, le pacte vert européen et les propositions sur l'intelligence artificielle seront sur la table. L'industrie allemande attend du gouvernement allemand qu'il fasse avancer le débat sur une stratégie industrielle européenne. La présidence allemande du Conseil de l'UE est le moment idéal pour ancrer une stratégie industrielle dans toute l'Europe. »

La Fédération de l'industrie allemande (BDI) est l'organisation faîtière de l'industrie allemande et des services liés à l'industrie. Elle comprend 39 associations sectorielles et plus de 100 000 entreprises avec environ 8 millions salariés. L'affiliation est volontaire.

