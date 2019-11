L'avenir du secteur pétrolier et gazier se dessinera à l'exposition du cippe2020





cippe, le principal salon mondial consacré à l'industrie pétrolière et pétrochimique, considéré comme un indicateur de tendances permettant aux acteurs clefs du secteur d'anticiper l'évolution du marché énergétique, rassemble chaque année des fabricants, acheteurs, ingénieurs, officiels, agents et médias internationaux à Pékin, à la fin mars.

Le cippe2020 pourra compter sur un hall d'exposition supplémentaire, le septième au total. De plus, le nombre et la qualité des exposants seront en forte augmentation par rapport à la dernière édition.

En dehors des géants nationaux tels que CNPC, Sinopec, CNOOC, Jereh, KERUI, SANY, CIMC ENRIC, CASIC, JS, JERRYWON, ANTON, HBP, BL, Brightway, HBIS GROUP, le cippe2020 accueillera des exposants internationaux incontournables tels que Schlumberger, KOGAS, Naftogaz, SOCAR, CATERPILLAR, MTU, ARIEL, ALLISON, NOV, API et Cummins.

Nous sommes ravis d'accueillir les pavillons d'exposition français, britannique, allemand, italien et d'autres pays européens, qui ont tous connu un franc succès l'année passée. La plupart d'entre eux projettent de revenir l'année prochaine.

Au cours des 19 dernières années, le cippe a rassemblé des millions de visiteurs. Le plan d'invitation d'acheteurs internationaux a également reçu une réaction positive au sein du marché. Le cippe2019 a attiré 120 000 visiteurs professionnels et plus de 400 groupes d'acheteurs nationaux et internationaux.

Dans le cadre de près d'une centaine de forum de haut vol, conférences et lancements de produits, les visiteurs rencontrent directement les exposants et conférenciers pour découvrir en détail l'évolution de l'industrie pétrolière et pétrochimique. Au salon cippe, les participants façonnent les grandes tendances sectorielles et les conférenciers deviennent la voix de toute l'industrie.

Le prix cippe du Produit le plus innovant, le Sommet international sur le pétrole et le gaz naturel, la Conférence internationale sur les technologies pétrolières et pétrochimiques, la Conférence de promotion (pétrolière et gazière) auprès des ambassades, la Conférence cippe de jumelage d'entreprises et d'autres événements thématiques créeront de nombreuses opportunités d'interactions entre les visiteurs et les exposants.

L'édition 2020 du cippe vous réserve d'autres surprises à l'occasion de son 20e anniversaire. Rejoignez-nous et prenez part à cet événement phare qui se déroulera au Beijing New China International Exhibition Center du 26 au 28 mars 2020.

