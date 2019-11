LS Mtron participe à l'événement « Agritechnica 2019 » et accélère son avancée en Europe





Le 28 novembre, LS Mtron (PDG Andy Kim) a annoncé avoir pris part à l'événement « Agritechnica 2019 » qui s'est tenu à Hannovre, en Allemagne, du 10 au 16 novembre.

Sous des bannières proclamant « Changez vos standards », LS Mtron a exposé des produits mettant en valeur aussi bien la « fiabilité » que la « rationalité ». Les visiteurs ont notamment apprécié les tracteurs innovant en termes de conception et de technologie futuriste.

Société filiale du LG Group depuis 2003, LS Mtron s'est spécialisée dans les machines industrielles et les composants de pointe. L'an dernier, le chiffre d'affaires s'élevait à 1,1 milliard KRW. Avec une capacité annuelle de production de 50 000 unités, LS Mtron détient la plus grosse partie du marché coréen des tracteurs. Grâce aux rôles clés joués par la production internationale et les bases commerciales, la société exporte également vers plus de 40 pays, notamment les États-Unis, le Brésil, la Chine, etc.

Il convient de rappeler que LS Mtron a reçu, l'an dernier, le prix du « Tracteur de l'année » lors de la remise des prix du Dealer's Choice de la North American Equipment Dealers Association, et ce pour la 5e année consécutive. De plus, LS Mtron est le premier producteur coréen de tracteurs à utiliser la technologie ICT, ce qui place l'industrie des machines agricoles sur la voie des services diagnostiques à distance et des technologies de pointe appliquées aux tracteurs autonomes.

Lors de l'exposition « Agritechnica 2019 » de cette année, LS Mtron disposait d'un stand de 205 m2 pour présenter ses produits. Le slogan adopté pour l'occasion, « Changez vos standards », a été choisi pour offrir à la clientèle européenne une fiabilité et une rationalité maximales face et pour changer leurs habitudes d'achats en privilégiant les fondamentaux suivants : excellence des produits, conception innovante, performances convaincantes, services complets d'assistance et fourniture de pièces détachées au bon endroit et au bon moment.

LS Mtron a introduit 7 modèles pouvant séduire la clientèle européenne : depuis le modèle Sub-compact 18 ps jusqu'au modèle Row-crop 150 ps. Le tracteur modèle (à l'essai) MTX est conçu pour faire passer le concept rationalisé des produits existants au stade supérieur. En adoptant un langage conceptuel solide et bien tranché, la société a conçu des phares évoquant les yeux sauvages d'un taureau en colère, ce qui dit clairement que les produits LS Mtron peuvent assurer des « performances solides et fiables au travail ». Le modèle XP 100 ps de tracteur utilitaire, dont le lancement est prévu en 2020 en Europe, a plus particulièrement attiré l'attention des visiteurs. Fort de son moteur puissant et de sa technologie de pointe, le tracteur XP permet d'avancer et de reculer aisément sans utilsant au lieu de l'embrayage manuel, un inverseur hydraulique amélioré. La production standard prévoyant de plus la combinaison avec les phares LED au lieu des halogènes, la capacité de travail en environnement nocturne est donc également améliorée.

Durant l'exposition, LS Mtron a notamment signé un protocole d'accord pour le développement de e-tracteurs avec la société australienne AVL, leader mondial dans le développement et la mise au point de systèmes de traction. Les deux sociétés ont prévu d'exploiter ce protocole d'accord pour développer des e-Tracteurs Sub-Compact et produire ainsi des tracteurs écologiques à rendement élevé. LS Mtron va proactivement présenter au marché européen l'évolution que suivront ses modèles écologiques d'avenir. Elle va aussi lancer une gamme plus vaste de divers modèles destinés à percer sur le marché des pelouses et jardins et sur celui des espaces paysagers.

Tirant parti de sa participation à l'exposition, LS Mtron prévoit de développer de nouveaux modèles et des technologies spécifiques conçues pour l'Europe. La société a établi une feuille de route pour le lancement de nouveaux modèles en commençant par le nouveau MT2 Premium et des tracteurs utilitaires en 2020. Elle prévoit par ailleurs de répondre proactivement à la protection de l'environnement et aux changements des règlementations en lançant successivement de nouveaux modèles basés sur le moteur de Stade V en 2021. En janvier 2020, LS Mtron deviendra la première société coréenne dans l'industrie à limiter l'utilisation de matériaux dangereux contenant des phtalates afin de promouvoir la sécurité des clients et une approche écologique.

