IDEMIA va fournir des services eSIM à KDDI

IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, va déployer sa plateforme de gestion des abonnements Smart Connect et son Hub à destination des PC portables et de bureau équipés d'eSIM des clients professionnels de KDDI.

KDDI va s'appuyer sur la plateforme Smart Connect d'IDEMIA et ses technologies de gestion d'eSIM afin de proposer des solutions de connectivité mobile aux entreprises japonaises. Les collaborateurs en déplacement pourront ainsi accéder à Internet partout et tout le temps, sans avoir à chercher un hotspot Wi-Fi ou à acheter une carte SIM.

Grâce au Smart Connect Hub d'IDEMIA, les entreprises japonaises clientes de KDDI vont pouvoir garantir à leurs collaborateurs une connectivité mobile sécurisée et fiable sur leurs appareils Windows 10 compatibles avec la technologie eSIM. Cette solution permettra également aux administrateurs système de mettre à disposition, d'activer et de gérer facilement la connectivité eSIM à distance, via leur plateforme de gestion des noeuds d'extrémité (UEM platform).

KDDI a choisi le Smart Connect Hub d'IDEMIA en raison de sa capacité à prendre en charge rapidement des appareils eSIM supplémentaires, sans aucune modification du B/OSS existant. IDEMIA va poursuivre sa collaboration privilégiée avec KDDI afin que les deux groupes deviennent, ensemble, des leaders de la connectivité eSIM.

« Alors que les besoins en connectivité explosent, nous pouvons donner les moyens à nos clients de prendre en charge tous les utilisateurs d'eSIM. Grâce à nos solutions novatrices et originales, nous sommes en mesure de proposer à KDDI les meilleures technologies sur le marché », déclare Emir Aboulhosn, Vice-président en charge de la connectivité au sein de la Business Unit Digital chez IDEMIA.

« Nous sommes ravis de pouvoir répondre à la demande de KDDI, qui souhaite proposer une solution de connectivité plus flexible à ses clients professionnels japonais, dont les collaborateurs se déplacent dans le monde entier », ajoute Nobuyoshi Nezu, Directeur représentant d'IDEMIA au Japon.

